Какво нас вријеме очекује сутра?

У Републици Српској и Федерацији БиХ ФБиХ сутра ће преовладавати претежно сунчано уз промјењиву облачност, док се у котлинама и око ријека очекују магла и хладније вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода Српске.
Нешто више облака биће на сјеверу, док ће у Херцеговини бити сунчано и топло.
Дуваће вјетар слаб и промјенљив.
Јутарња температура од минус три до пет, а максимална од дневна од шест до 13, на југу до 16 степени Целзијусових.
Данас је у већем дијелу Републике Српске и ФБиХ било претежно сунчано вријеме, једино је дуготрајне магле и ниске облачности било по котлинама у централним и источним подручјима, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Соколац један, Бугојно два, Сарајево три, Бјелашница, Рудо и Фоча четири, Гацко, Вишеград и Шипово пет, Приједор седам, Сребреница, Дрвар, Јајце и Сански Мост осам, Хан Пијесак, Добој, Мркоњић Град и Ливно девет, Србац 10, Билећа, Калиновик, Чемерно, Бијељина и Нови Град 11, Зворник, Дрињић, Мостар и Тузла 12, Дринић 13, Бањалука и Бихаћ 14, Рибник, док је у Требињу и Кнежеву измјерено 15 степени Целзијусових.
