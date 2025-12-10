Logo
Објављен јавни позив: Ови пензионери имају право на једнократну помоћ

Извор:

СРНА

10.12.2025

10:33

Објављен јавни позив: Ови пензионери имају право на једнократну помоћ
Фото: АТВ

Општина Сребреница објавила је јавни позив за додјелу једнократне новчане помоћи пензионерима са подручја ове локалне заједнице, чије пензије не прелазе 350 КМ мјесечно.

Рок за подношење пријава на овај јавни позив је уторак, 16. децембар.

Велика Кладуша-саобраћајна несрећа-10112025

Хроника

Отац и син који су изазвали хаос у Великој Кладуши остају иза решетака

У јавном позиву није наведено колико ће износити једнократна новчана помоћ него да ће зависити од броја пријављених пензионера који испуњавају овај услов и расположивих средстава у општинском буџету.

Тагови:

Пензионери

jednokratna pomoć

