Објављен јавни позив: Ови пензионери имају право на једнократну помоћ

Извор:
СРНА
10.12.2025
10:33
Коментари:0
Општина Сребреница објавила је јавни позив за додјелу једнократне новчане помоћи пензионерима са подручја ове локалне заједнице, чије пензије не прелазе 350 КМ мјесечно.
Рок за подношење пријава на овај јавни позив је уторак, 16. децембар.
У јавном позиву није наведено колико ће износити једнократна новчана помоћ него да ће зависити од броја пријављених пензионера који испуњавају овај услов и расположивих средстава у општинском буџету.
