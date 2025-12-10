Отац и син који су изазвали хаос у Великој Кладуши остају иза решетака

Извор:
Аваз
10.12.2025
10:26
Јасмину Поњевићу притвор је продужен за два мјесеца, а његовом малољетном сину А. П. (15) за још 30 дана, сазнаје „Дневни аваз“.
Протеклог мјесеца они су изазвали општи хаос на цести у мјесту Трнови код Велике Кладуше обијесном вожњом, што су показали и узнемирујући снимци, а да ствар буде гора, малољетник је покушао аутомобилом погазити окупљене људе.
Како је потврђено из Општинског суда у Великој Кладуши за „Дневни аваз“, Поњевић и његов син налазе се у Казнено-поправном заводу Бихаћ.
Јасмин Поњевић је, управљајући аутомобилом марке Волксваген, при великој брзини и преласком у другу траку изазвао саобраћајну несрећу.
Потом је зауставио аутомобил поред цесте и изашао из возила како би се вербално сукобио с окупљеним људима. Након тога, дошло је и до физичког обрачуна с људима који су се у том моменту затекли на мјесту немилог догађаја.
Након што је добио ударац од другог мушкарца који се нашао на лицу мјеста у том моменту и пао на под, његов син, који је био сувозач, сјео је за волан и одлучио прегазити окупљене људе. Том приликом је малољетник и ударио једну особу.
Како је јуче потврђено за „Дневни аваз“ из Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона, ово Тужилаштво је Општинском суду у Великој Кладуши поднијело приједлог за продужење притвора за П. Ј. из Велике Кладуше.
- Одлуку надлежног суда о наведеном приједлогу ово Тужилаштво није запримило, те се за и достављање информација о истој морате обратити напријед наведеном суду – наводи се у одговору на упит поменутог портала.
Након одговора из Тужилаштва, Општински суд у Великој Кладуши је потврдио информацију о продужењу притвора.
Из МУП-а УСК за „Аваз“ су крајем новембра рекли да ће квалификација највјероватније ићи у смјеру покушаја убиства. Четири особе задобиле су повреде, од тога једна тешке тјелесне повреде.
Грађани који су се тада окупили били су видно узнемирени.
