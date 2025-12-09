Logo
Пјешака ударио аутомобил, повријеђен и возач из другог аута који му је покушао помоћи

Извор:

Агенције

09.12.2025

22:12

Коментари:

0
Фото: АТВ

Двије особе повријеђене су вечерас у саобраћајној незгоди у Коњицу, потврђено је у МУП-у Херцеговачко-неретванског кантона /ХНК/.

Првобитно је пријављено да је аутомобил "сеат" ударио пјешака, којем је покушао да помогне возач из другог аутомобила.

Међутим, у том тренутку њега је ударило друго возило, преносе федерални медији.

Степен повреда ове двије особе за сада није познат.

Пјешак је превезен у болницу у Мостару, а возач који му је покушао пружити помоћ у Дом здравља Коњиц.

Саобраћајна незгода догодила се у 18.20 часова.

Увиђај је у току, а саобраћај је обустављен и одвија се алтернативним правцима.

