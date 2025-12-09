У Бањи Мљечаници задовољни пословном 2025. годином

Извор:
У живописном окружењу Козаре, Бања Мљечаница израсла је у један од најсавременијих здравствено-туристичких центара у региону. Од бање познате по сумпорној води, постала је модерно мјесто опоравка и одмора. Доктори истичу да су овогодишњи резултати бољи од свих досадашњих и да је велики број пацијената користио њихове услуге.
Посебну вриједност Мљечанице представља нови хидроблок са хипербаричним коморама - простором гдје терапија почиње удисањем чистог кисика под притиском. Многим корисницима управо је овај третман донио значајно олакшање и нови почетак.
"Била сам овдје 14 дана, сви су услужни и сестре и доктори, треба опет да дођем овдје и ја сам задовољна"
"Јесам, јесам и што се тиче терапије и што се тиче осталог, све је у неким границама нормале."
Како би и у будућности наставили са добрим радом, у Мљечаници су одлучни да се ради још више на побољшању услова.
Уз планове за изградњу луксузног павиљона и конгресне сале, Мљечаница се све јасније позиционира као мјесто на којем се спајају медицина, туризам и природа. Било да долазе ради рехабилитације или одмора, гости добијају утисак да су у самом срцу здравља.
