У Бањи Мљечаници задовољни пословном 2025. годином

АТВ

09.12.2025

21:30

У Бањи Мљечаници задовољни пословном 2025. годином
Фото: АТВ

У живописном окружењу Козаре, Бања Мљечаница израсла је у један од најсавременијих здравствено-туристичких центара у региону. Од бање познате по сумпорној води, постала је модерно мјесто опоравка и одмора. Доктори истичу да су овогодишњи резултати бољи од свих досадашњих и да је велики број пацијената користио њихове услуге.

Посебну вриједност Мљечанице представља нови хидроблок са хипербаричним коморама - простором гдје терапија почиње удисањем чистог кисика под притиском. Многим корисницима управо је овај третман донио значајно олакшање и нови почетак.

"Била сам овдје 14 дана, сви су услужни и сестре и доктори, треба опет да дођем овдје и ја сам задовољна"

"Јесам, јесам и што се тиче терапије и што се тиче осталог, све је у неким границама нормале."

Како би и у будућности наставили са добрим радом, у Мљечаници су одлучни да се ради још више на побољшању услова.

Уз планове за изградњу луксузног павиљона и конгресне сале, Мљечаница се све јасније позиционира као мјесто на којем се спајају медицина, туризам и природа. Било да долазе ради рехабилитације или одмора, гости добијају утисак да су у самом срцу здравља.

Бања "Мљечаница"

22

43

Оштра порука из Русије: То ће имати озбиљне последице

22

28

Предсједник прогласио неважећим резултате општих избора

22

12

Пјешака ударио аутомобил, повријеђен и возач из другог аута који му је покушао помоћи

22

08

Борац савладао Војводину у дербију кола

22

05

Тешко породично насиље: Пијани мушкарац напао сестру и оца

