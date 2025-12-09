Грађани сагласни: Корупција представља озбиљан проблем

Извор:
АТВ
09.12.2025
19:33
Корупције има у свим сферама друштва. На међународни дан борбе против корупције грађани су сагласни да корупција представља озбиљан проблем и да је неопходно радити на њеном отклањању.
„Kорупција је на сваком кораку, потребно у антикорупционе мјере"
„Корупција је у цијелом свијету али је потребно искоријенити"
„Имам примјер кад сам био у Херцег Новом кад су била два предсједника за избор студенти као ви млади кажу боље је овај што има пуно новца и зграда и добра аута ако узмем овог другог он има неку шкоду док нас овај други опљачка нећемо имати ништа зато та корупција је у цијелом свјету“
„Држава да подстицај за тракторе младим људима они не искористе и продају то је корупција“, кажу грађани.
У Влади Републике Српске кажу да континуирано раде на отклањању корупције.
"Mислим да се против тога Република Српска мора борити да тога не буде или да буде у оној мјери која не угрожава систем", каже предсједник Владе Републике Српске.
Из Министарства правде су навели да је донесен нови закон који ће заштити људе који пријављују корупцију. Упућен је и апел свим институцијама да поступају са важећим прописима.
"Јер имамо важеће прописе али исто тако позивам и тужиоце из Републике Српске да поступају по прописима и да оптужују људе који су чинили кривична дјела и корупцију, каже министар правде Горан Селак,
О корупцији се говорило и у Србији борба против корупције темељ сваког озбиљног и одговорног друштва.захтјева истрајност, професионалност и сарадњу свих институција и није једнократан задатак.
"Нека овај дан борбе против корупције још више оснажи наше заједничке напоре да остваримо планиране циљеве а агенцији то буде подстрек у спречавању корупције“, каже Дејан Дамњановић, директор Aгенције за спречавање корупције.
Казне за коруптивна кривична дјела предвиђена у Кривичном законику Републике Српске нису нимало благе.Кривични законик РС тако предвиђа казну од једне до пет, односно од двије до 12 година затвора за злоупотребу службеног положаја или овлашћења, док је за примање мита предвиђена казна од двије до 10 година. За давање мита предвиђена је казна од шест мјесеци до пет година, а за трговину утицајем од године до пет затвора.
