Сви треба да се угледају на светогорске монахе: Ево шта се све налази код њих на посној трпези

09.12.2025

18:49

Сви треба да се угледају на светогорске монахе: Ево шта се све налази код њих на посној трпези

Исхрана светогорских монаха одраз је традиције и духовне дисциплине.

Њихов начин припреме хране прожет је одређеним правилима, али и практичним потребама заједнице која живи у изолацији, посвећена молитви и скромном животу.

На Светој гори храна није само потреба тијела већ и духовна вјежба која учвршћује пост, молитву и покајање. Како Божићни пост траје до 6. јануара, није згорег угледати се на светогорске монахе.

Како се хране монаси на Светој Гори

Основни принципи исхране светогорских монаха базирају се на једноставности, умјерености и сезонским намирницама. Јела су проста, без прекомјерних зачина и сложених техника припреме. Циљ није задовољавање чула већ одржавање тијела здравим и спремним за духовне подвиге.

Намирнице које се користе углавном су биљног поријекла, а све се припрема са дубоким поштовањем према Божјим даровима природе. Протеинске потребе задовољавају се махунаркама попут пасуља, леблебија и сочива, док су маслине, маслиново уље, поврће и житарице основа свакодневне трпезе.

Исхрана током поста

Пост је кључни дио православне духовне праксе, а на Светој гори је строго регулисан. Током великих постова (Божићног, Великог и Успенског), монаси избјегавају млијечне производе, јаја и рибу. Риба се дозвољава само на одређене празнике током поста. У дане строгог поста, чак се изјбегава и употреба уља, а оброци се припремају само на води.

Трпеза је тада додатно огољена, сведена на поврће, махунарке и хљеб, док се посебан нагласак ставља на молитву и уздржање. Монаси често једу једном или два пута дневно, у зависности од правила манастира и доба године. Количине хране су мале, како би се избјегла преједање које омета духовни мир.

Svinjska kuga prasici

Друштво

Празници дижу цијене прасића: Шта грађане тек очекује пред Божић?

Посна трпеза према светогорском кувару

Светогорски кувари, који су данас доступни у облику књига, откривају многе рецепте за припрему посних јела. Нека од најпознатијих укључују:

Чорбе од поврћа и махунарки: Пасуљ на води, чорба од сочива с бијелим луком или парадајзом, кувана зељева чорба

Поховани патлиџани и тиквице: Пржени на води или печени у рерни без уља

Хљеб и пите: Хљеб се често прави ручно, а пите попут зељанице или пита с празилуком се праве без млијека и јаја.

Маринирано поврће и маслине: Маслине су незаобилазан дио сваког оброка, уз сезонске салате и кисело поврће

Слаткиши без уља: У посту се праве колачи од сувог воћа, меда и ораха

Светогорски кувари доносе не само рецепте већ и филозофију спремања хране. Припрема оброка на Светој Гори доживљава се као чин служења и молитве. Сваки залогај прожет је захвалношћу и свјесношћу о Божјој милости.

Храна

Занимљивости

Ево шта се крије иза натписа "посно" на производима

Порука посне трпезе

Исхрана светогорских монаха подсјећа на значај умјерености и духовне повезаности са свакодневним животом. Посна трпеза није само дијететски режим, већ начин да се дух и тијело ускладе с Божанским. Једноставност, поштовање према природи и уздржање од прекомерности поруке су које могу инспирисати свакога, без обзира на личне прехрамбене навике, пише Жена Блиц.

Ако бисте жељели да унесете дио ове традиције у сопствени живот, светогорски кувари нуде једноставне, здраве и духовно обогаћујуће рецепте који нас приближавају старим, али безвременим вриједностима.

СПЦ

monah

Božićni post

slavska trpeza

