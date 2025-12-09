Сви треба да се угледају на светогорске монахе: Ево шта се све налази код њих на посној трпези

09.12.2025
Исхрана светогорских монаха одраз је традиције и духовне дисциплине.
Њихов начин припреме хране прожет је одређеним правилима, али и практичним потребама заједнице која живи у изолацији, посвећена молитви и скромном животу.
На Светој гори храна није само потреба тијела већ и духовна вјежба која учвршћује пост, молитву и покајање. Како Божићни пост траје до 6. јануара, није згорег угледати се на светогорске монахе.
Основни принципи исхране светогорских монаха базирају се на једноставности, умјерености и сезонским намирницама. Јела су проста, без прекомјерних зачина и сложених техника припреме. Циљ није задовољавање чула већ одржавање тијела здравим и спремним за духовне подвиге.
Намирнице које се користе углавном су биљног поријекла, а све се припрема са дубоким поштовањем према Божјим даровима природе. Протеинске потребе задовољавају се махунаркама попут пасуља, леблебија и сочива, док су маслине, маслиново уље, поврће и житарице основа свакодневне трпезе.
Исхрана током поста
Пост је кључни дио православне духовне праксе, а на Светој гори је строго регулисан. Током великих постова (Божићног, Великог и Успенског), монаси избјегавају млијечне производе, јаја и рибу. Риба се дозвољава само на одређене празнике током поста. У дане строгог поста, чак се изјбегава и употреба уља, а оброци се припремају само на води.
Трпеза је тада додатно огољена, сведена на поврће, махунарке и хљеб, док се посебан нагласак ставља на молитву и уздржање. Монаси често једу једном или два пута дневно, у зависности од правила манастира и доба године. Количине хране су мале, како би се избјегла преједање које омета духовни мир.
Светогорски кувари, који су данас доступни у облику књига, откривају многе рецепте за припрему посних јела. Нека од најпознатијих укључују:
Чорбе од поврћа и махунарки: Пасуљ на води, чорба од сочива с бијелим луком или парадајзом, кувана зељева чорба
Поховани патлиџани и тиквице: Пржени на води или печени у рерни без уља
Хљеб и пите: Хљеб се често прави ручно, а пите попут зељанице или пита с празилуком се праве без млијека и јаја.
Маринирано поврће и маслине: Маслине су незаобилазан дио сваког оброка, уз сезонске салате и кисело поврће
Слаткиши без уља: У посту се праве колачи од сувог воћа, меда и ораха
Светогорски кувари доносе не само рецепте већ и филозофију спремања хране. Припрема оброка на Светој Гори доживљава се као чин служења и молитве. Сваки залогај прожет је захвалношћу и свјесношћу о Божјој милости.
Исхрана светогорских монаха подсјећа на значај умјерености и духовне повезаности са свакодневним животом. Посна трпеза није само дијететски режим, већ начин да се дух и тијело ускладе с Божанским. Једноставност, поштовање према природи и уздржање од прекомерности поруке су које могу инспирисати свакога, без обзира на личне прехрамбене навике, пише Жена Блиц.
Ако бисте жељели да унесете дио ове традиције у сопствени живот, светогорски кувари нуде једноставне, здраве и духовно обогаћујуће рецепте који нас приближавају старим, али безвременим вриједностима.
