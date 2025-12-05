Празници дижу цијене прасића: Шта грађане тек очекује пред Божић?

05.12.2025
Како се празници приближавају, тако расте и цијена прасића.
Килограм живе ваге иде и до 7 КМ, а почетком октобра могао се купити по 4,5 КМ.
Тренутно, килограм се може купити и нешто јефтиније, али је евидентно да су цијене кренуле да расту, због приближавања празника кад расте тражња за прасићима.
Како су више пута нагласили узгајивачи, значајније поскупљење прасића у Српској очекује се од средине децембра. Тада, објашњавају, креће веће интересовање грађана за ову робу, од чега ће и зависити цијена прасића.
Подсјетимо, прасићи су током године најскупљи пред Ђурђевдан и уочи Божића, када њихова цијена достиже и 12–13 КМ по килограму живе ваге.
Кад прођу славе и празници, и њихова цијена креће да пада…
"До значајнијег поскупљења прасића могло би да дође од половине децембра. Тачније, пред новогодишње и божићне празнике, те славе које долазе. Још је рано говорити о томе колика би цијена могла да буде у том периоду", поручују из Удружења узгајивача свиња Српске, преноси Српска инфо.
Узгајивачи су више пута нагласили да вишом цијеном око божићних празника покривају лошу продају у септембру, октобру, новембру.
"То је једна реалност и на овај начин све се изнивелише. Наиме, ако нема тражње, нема разлога да се повећа цијена, и обрнуто. То је неминовност и грађани не треба да се чуде кад око Божића цијена буде 10 КМ", поручују узгајивачи.
