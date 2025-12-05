Logo
Идентификован ученик који је лажно пријавио бомбу у школи

Извор:

АТВ

05.12.2025

18:21

Коментари:

0
Идентификован ученик који је лажно пријавио бомбу у школи
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука идентификовали су малољетника који је данас око 13:20 часова путем телефона лажно пријавио да је у једној основној школи у Бањалуци постављена бомба.

Након пријаве, извршена је евакуација ученика и наставног особља, а полиција је обавила противдиверзиони преглед школе. Током прегледа није утврђена никаква безбједносна пријетња.

ОШ Бранко Радичевић

Бања Лука

Лажна дојава о бомби у бањалучкој основној школи

Све мјере и радње према малољетнику спроводе се у складу са Упутством о поступању са дјецом и малољетницима у кривичним предметима, под надзором дежурног тужиоца за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је оцијенио да се ради о кривичном дјелу "Лажно пријављивање кривичног дјела".

дојава о бомби

Бањалука

Коментари (0)
