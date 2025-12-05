Идентификован ученик који је лажно пријавио бомбу у школи

Извор:
АТВ
05.12.2025
18:21
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука идентификовали су малољетника који је данас око 13:20 часова путем телефона лажно пријавио да је у једној основној школи у Бањалуци постављена бомба.
Након пријаве, извршена је евакуација ученика и наставног особља, а полиција је обавила противдиверзиони преглед школе. Током прегледа није утврђена никаква безбједносна пријетња.
Бања Лука
Лажна дојава о бомби у бањалучкој основној школи
Све мјере и радње према малољетнику спроводе се у складу са Упутством о поступању са дјецом и малољетницима у кривичним предметима, под надзором дежурног тужиоца за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је оцијенио да се ради о кривичном дјелу "Лажно пријављивање кривичног дјела".
