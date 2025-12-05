Logo
Лажна дојава о бомби у бањалучкој основној школи

Извор:

АТВ

05.12.2025

15:49

Лажна дојава о бомби у бањалучкој основној школи
Фото: АТВ

Бањалучка полиција обавила је противдиверзиони (ПДЗ) преглед након дојаве о бомби у Основној школи "Бранко Радичевић" те је утврђено да нема безбједносних пријетњи и да је дојава била лажна, потврђено је АТВ-у.

Подсјећамо, бомба је пријављена данас путем телефона око 13.20 часова.

ОШ Бранко Радичевић-051202025

Бања Лука

Дојава о бомби у бањалучкој основној школи: Огласила се полиција

Након дојаве, полиција је извршила евакуацију ученика и запослених ОШ Бранко Радичевић у Бањалуци.

дојава о бомби

Бањалука

