Лажна дојава о бомби у бањалучкој основној школи

05.12.2025
Бањалучка полиција обавила је противдиверзиони (ПДЗ) преглед након дојаве о бомби у Основној школи "Бранко Радичевић" те је утврђено да нема безбједносних пријетњи и да је дојава била лажна, потврђено је АТВ-у.
Подсјећамо, бомба је пријављена данас путем телефона око 13.20 часова.
Дојава о бомби у бањалучкој основној школи: Огласила се полиција
Након дојаве, полиција је извршила евакуацију ученика и запослених ОШ Бранко Радичевић у Бањалуци.
