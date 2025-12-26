4 знака хороскопа најсрећнија у првој недjељи 2026.

Извор:
Ови знаци хороскопа почетком јануара ће имати судбински срећне дане - ако буду брзо реаговали и искористили шансу коју им дају звијезде, живот ће им се промијенити из коријена!
Најсрећнији дан по хороскопу за Бика биће недјеља, 4. јануар. Од тог датума, па до суботе, 17. јануара, биће моћан период у вашој кући среће. Најсрећнији дан по хороскопу за вас је само почетак периода који ће вам показати да не треба да останете ту гдје јесте, већ да ширите своје видике. Одлична је прилика за промјену посла и напредовање!
Најсрећнији дан у јануару за Ракове, по хороскопу, биће петак, 2. јануар. Нова енергија открива Раковима осјећај сврхе и сопствене вриједности. Схватићете шта је за вас заиста аутентично, и у Нову годину улазите манифестујући само позитивне промене.
Већ први дан Нове године, 1. јануар, за Шкорпије ће по хороскопу бити најсрећнији дан! Од четвртка, 1. јануара 2026, Меркур улази у Јарца, и даје вам невјероватну моћ комуникације. До вас одједном долазе нове ријечи, мисли и идеје, и ваш начин размишљања се одједном расцвјетава.
Бићете самосвјесни више него икада, на најбољи могући начин. Имате одличне прилике за нова познанства, пријатељства па и љубави.
Посљедњи знак хороскопа на списку срећника у првој недељи 2026. године! Јарчеви, ваш најсрећнији дан биће недјеља, 4. јануар. У Нову годину улазите са невјероватном количином енергије, а ваша мотивација и самопоуздање расту. Биће вам одличан период за започињање нових пројеката, идеја и односа. Искористите овај звездани залет, преноси Курир.
