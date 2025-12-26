Logo
Large banner

4 знака хороскопа најсрећнија у првој недjељи 2026.

Извор:

Курир

26.12.2025

10:58

Коментари:

0
horoskop astrologija
Фото: Pexels

Ови знаци хороскопа почетком јануара ће имати судбински срећне дане - ако буду брзо реаговали и искористили шансу коју им дају звијезде, живот ће им се промијенити из коријена!

Бик 

Најсрећнији дан по хороскопу за Бика биће недјеља, 4. јануар. Од тог датума, па до суботе, 17. јануара, биће моћан период у вашој кући среће. Најсрећнији дан по хороскопу за вас је само почетак периода који ће вам показати да не треба да останете ту гдје јесте, већ да ширите своје видике. Одлична је прилика за промјену посла и напредовање!

Рак 

Најсрећнији дан у јануару за Ракове, по хороскопу, биће петак, 2. јануар. Нова енергија открива Раковима осјећај сврхе и сопствене вриједности. Схватићете шта је за вас заиста аутентично, и у Нову годину улазите манифестујући само позитивне промене.

Шкорпија 

Већ први дан Нове године, 1. јануар, за Шкорпије ће по хороскопу бити најсрећнији дан! Од четвртка, 1. јануара 2026, Меркур улази у Јарца, и даје вам невјероватну моћ комуникације. До вас од‌једном долазе нове ријечи, мисли и идеје, и ваш начин размишљања се од‌једном расцвјетава.

tuzna zena pixabay

Хроника

''Бићеш моја, макар те не било'': Оптужен за насиље над малољетном кћерком

Бићете самосвјесни више него икада, на најбољи могући начин. Имате одличне прилике за нова познанства, пријатељства па и љубави.

Јарац 

Посљедњи знак хороскопа на списку срећника у првој недељи 2026. године! Јарчеви, ваш најсрећнији дан биће недјеља, 4. јануар. У Нову годину улазите са невјероватном количином енергије, а ваша мотивација и самопоуздање расту. Биће вам одличан период за започињање нових пројеката, идеја и односа. Искористите овај звездани залет, преноси Курир.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

''Бићеш моја, макар те не било'': Оптужен за насиље над малољетном кћерком

Хроника

''Бићеш моја, макар те не било'': Оптужен за насиље над малољетном кћерком

1 ч

0
Све више туриста у Српској

Друштво

Све више туриста у Српској

1 ч

0
Гужва на граничом прелазу Градишка

Друштво

Појачана фреквенција возила на ГП Градина и Градишка

1 ч

0
Полицајац недозвољено зауставио ауто па напао породицу

Хроника

Полицајац недозвољено зауставио ауто па напао породицу

1 ч

0

Више из рубрике

Horoskop

Занимљивости

Стиже тешка зима: Три знака хороскопа се суочава са изазовима

3 ч

0
Шта нам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Шта нам звијезде данас поручују?

4 ч

0
Полицајац остао у чуду када је видио кога је зауставио због брзе вожње

Занимљивости

Полицајац остао у чуду када је видио кога је зауставио због брзе вожње

14 ч

0
Љекари у шоку, родило се "чудо од дјетета"

Занимљивости

Љекари у шоку, родило се "чудо од дјетета"

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

04

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

11

56

Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner