Љекари у шоку, родило се "чудо од дјетета"

Мали Американац изненадио је љекаре у Лос Анђелесу и постао дословно „чудо од дјетета“, када се, тежак 3,6 килограма и здрав, родио у болници Седарс-Синај из ванматеричне трудноће коју је изнијела 41-годишња мајка.
Суз Лопез, медицинска сестра која живи у калифорнијском Бејкерсфилду, није знала да је трудна други пут све до мало прије порођаја у термину. Онда је сазнала да у њој већ мјесецима расте малени Рју, преноси Јутарњи.хр.
“То је лудо“, објашњава шансе његовог рођења директор породилишта у Седарс-Синају Џон Озимек. Наиме, само једна од 30.000 трудноћа догоди се у абдомену. Шанса да беба која ту започне свој животни пут дочека термин у стомаку готово је безначајна – мања од једне на милион. О овом случају писаће за медицинске часописе љекари који су помогли на стигне на свијет, наводи агенција Асосијетед прес.
Беба је у тајности расла скривена јајном цистом величине кошаркашке лопте, што је екстремно опасна ситуација за мајку и дијете. Када је Сузин стомак почео да расте раније ове године, мислила је да јој се једноставно повећава њена стара циста на јајнику. Велику масу у стомаку љекари су пратили још од њених двадесетих година, након што јој је уклоњен десни јајник и још једна циста. Ова друга, на лијевој страни, остављена је на посматрање, а у међувремену је достигла десет килограма.
Уобичајених симптома трудноће није било.
Суз није осјетила ни помјерање плода. Није имала менструацију, али то није сматрала алармантним јер јој је циклус током живота био нередован и понекад није имала менструацију годинама. Са супругом Ендруом водила је нормалан живот. Путовали су. Али, како су јачали бол и притисак у абдомену, Лопез је схватила да мора на операцију како би извадила и другу цисту. За то је прво требало урадити ЦТ, а за ЦТ је превентивно морала урадити тест на трудноћу како би се могла изложити зрачењу. Тест је, на њено изненађење, био – позитиван.
Супруг и она вијест су дочекали сузама радосницама. Како се лоше осјећала, завршила је у болници и тамо је утврђен висок крвни притисак. Други тестови потврдили су да је материца празна те да је дијете, које се угнијездило близу јетре, близу термина. Љекари су утврдили да плод није имплантиран ни у један орган. „Дјеловало је као да је имплантирано на бочној страни карлице, што је такође врло опасно, али лакше него случај имплантације у јетру“, рекао је Џон Озимек.
Осим овог калифорнијског, у медицинском часопису из 2023. описан је случај из Етиопије када су мајка и дијете преживјели. Међутим, фетална смртност у таквим случајевима заправо је и до 90 одсто, а урођене мане биљеже се у једном од пет преживјелих случајева.
Ипак, беба из Калифорније, чини се, пркоси свим предвиђањима. Рођен је љетос, 18. августа. Мајка је била под пуном анестезијом, а истовремено с породом уклоњена јој је и друга циста.
И мајка и дијете добро су се опоравили. Рју је код куће, а његови родитељи кажу да се добро слаже са својом осамнаестогодишњом сестром Кајлом.
Име Рју добио је по играчу бејзбола и лику из серијала видео-игара Стрит фајтер. Здрав је, напредује.
