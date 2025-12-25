Logo
Не треба им вјеровати: Три хороскопска знака која највише лажу

Супержена

25.12.2025

13:56

Фото: Pixabay

Према астрологији, одређени хороскопски знакови склонији су таквом понашању због своје прилагодљивости, импулсивности или потребе за контролом утиска.

Код њих лаж може бити средство сналажења у друштвеним ситуацијама, а не нужно свјесна манипулација. Управо се зато ови знакови често спомињу као они који најчешће не говоре комплетну истину.

1. Близанци

Људи рођени у овом знаку познати су по брзој мисли и још бржем језику, што их често доводи у искушење да прилагоде истину тренутку. Воле да оставе добар утисак и избјегну непријатне ситуације, па им преувеличавање или прећуткивање детаља долази природно.

Како лако мијењају перспективу, могу исту причу испричати на неколико различитих начина.

Често не доживљавају своје изјаве као лажи, већ као флексибилну интерпретацију стварности. Управо та разиграност у комуникацији разлог је зашто им се често не вјерује у потпуности.

2. Рибе

Припадници овог знака често лажу како би заштитили себе или друге од непријатних емоција. Њихове неистине ријетко су агресивне, а чешће произилазе из потребе да избјегну сукоб или разочарање.

Склони су уљепшавању стварности и стварању верзије приче у којој се сви осјећају боље.

Понекад ни сами нису сигурни гд‌је завршава истина, а гд‌је почиње машта. Због тога их околина често доживљава као неискрене, иако им намјера није лоша.

3. Шкорпија

Људи рођени у овом знаку ријетко откривају све карте и пажљиво бирају шта ће рећи, а шта задржати за себе. Лаж им често служи као алат контроле и заштите приватности. Не воле да показују слабости, па ће радије прећутати или искривити чињенице него се осјећати рањиво. Врло су увјерљиви у ономе што говоре, због чега их је тешко прочитати.

Управо та тајновитост даје им репутацију знакова којима се не вјерује лако, преноси Супержена.

