Ухапшено више од 100 припадника "Исламске државе", планирали нападе на Божић и Нову годину

Извор:
СРНА
25.12.2025
19:24
Коментари:1
У Турској је ухапшено више од 100 особа осумњичених да су као припадници терористичке "Исламске државе" планирали нападе током Божића и Нове године, саопштили су турски званичници.
Масовне рације извршене су на 124 адресе широм Истанбула, рекао је главни градски тужилац. У акцију су заплијењени ватрено оружје, муниција и документација
Како су навели из Тужилаштва, полиција је привела 115 осумњичених, али су у току напори да се пронађе још 22.
Тужилаштво је саопштило и да су осумњичени били у контакту са оперативцима "Исламске државе" изван Турске.
Турски обавјештајни агенти су прије два дана извршили рацију усмјерену на групу на граници између Авганистана и Пакистана.
Турски држављанин за којег се тврди да је имао високу улогу у једном огранку терористичке "Исламске државе" у региону притворен је и оптужен за планирање напада на цивиле.
Турска дијели границу дугу 900 километара са Сиријом, у чијим дијеловима и даље дјелује ова терористичка група.
Сиријски предсједник Ахмед ел Шара, који има блиске везе са турском Владом, обећао је да ће сарађивати са Сједињеним Државама и Европом како би искоријенио "преостале елементе `Исламске државе`".
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
39
20
37
20
36
20
27
20
20
Тренутно на програму