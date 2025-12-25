Logo
Large banner

Ухапшено више од 100 припадника "Исламске државе", планирали нападе на Божић и Нову годину

Извор:

СРНА

25.12.2025

19:24

Коментари:

1
Ухапшено више од 100 припадника "Исламске државе", планирали нападе на Божић и Нову годину

У Турској је ухапшено више од 100 особа осумњичених да су као припадници терористичке "Исламске државе" планирали нападе током Божића и Нове године, саопштили су турски званичници.

Масовне рације извршене су на 124 адресе широм Истанбула, рекао је главни градски тужилац. У акцију су заплијењени ватрено оружје, муниција и документација

Како су навели из Тужилаштва, полиција је привела 115 осумњичених, али су у току напори да се пронађе још 22.

Тужилаштво је саопштило и да су осумњичени били у контакту са оперативцима "Исламске државе" изван Турске.

Турски обавјештајни агенти су прије два дана извршили рацију усмјерену на групу на граници између Авганистана и Пакистана.

Турски држављанин за којег се тврди да је имао високу улогу у једном огранку терористичке "Исламске државе" у региону притворен је и оптужен за планирање напада на цивиле.

Турска дијели границу дугу 900 километара са Сиријом, у чијим дијеловима и даље дјелује ова терористичка група.

Сиријски предсједник Ахмед ел Шара, који има блиске везе са турском Владом, обећао је да ће сарађивати ​​са Сједињеним Државама и Европом како би искоријенио "преостале елементе `Исламске државе`".

Подијели:

Тагови:

Turska

teroristi

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Човјек се угушио док је јео колач: Чланови породице нису успјели да му помогну

Свијет

Човјек се угушио док је јео колач: Чланови породице нису успјели да му помогну

2 ч

0
Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

Свијет

Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

3 ч

0
Њемачка достиже рекордни дефицит од уједињења

Свијет

Њемачка достиже рекордни дефицит од уједињења

4 ч

0
Мајка бацила тромјесечну бебу кроз прозор

Свијет

Мајка бацила тромјесечну бебу кроз прозор

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Украјинци дезертирају: Предала се цијела бригада

20

37

Километарске гужве на границама: На овом граничном прелазу се чека и до 4 сата

20

36

Дотакао је дно: Глумац снимљен како бауља улицама и моли за дрогу

20

27

У порасту ниво ријека, издат црвени метеоаларм на подручју Болоње

20

20

Израелци тврде да су убили високорангираног команданта иранских Кудс снага, објавили и снимак напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner