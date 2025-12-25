Logo
Large banner

Играч освојио џекпот од 1,8 милијарди долара

Извор:

СРНА

25.12.2025

19:48

Коментари:

0
Играч освојио џекпот од 1,8 милијарди долара

Играч који је у Арканзасу купио лутрију Пауербол џекпот освојио је 1,817 милијарди долара на католичко Бадње вече.

То је други највећи џекпот икада освојен на америчкој лутрији.

Добитни бројеви за извлачење били су 4, 25, 31, 52, 59, а Пауербол је имао број 19.

Награда од 1,817 милијарди долара друга је по величини, одмах иза џекпота од 2,04 милијарде долара освојеног 2022. године једним тикетом продатим у Алтадени у Калифорнији, који је био највећи у историји Пауербола и лутрије.

илу-лутрија-25122025

Свијет

Историјски добитак на лутрији: Ево гдје је отишло 1.55 милијарди евра

Да би се освојио џекпот на листићу се мора подударати свих пет бијелих куглица и црвена Пауербол куглица извучена током извлачења, преносе медији.

Појединачни добитници главне награде могу бирати између једнократне исплате или исплате путем ануитета од једне тренутне исплате, након чега слиједи 29 годишњих исплата које се сваки пут повећавају за пет одсто. И једнократни износ и укупна рента су прије опорезивања.

Међутим, на мегадобитку се плаћају високи порези. На крају, сретном добитнику остаје око 834,9 милиона долара, што је приближно 709,7 милиона евра.

Подијели:

Тагови:

džekpot

SAD

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Играч добио 23,5 милиона евра на лутрији Евроџекпот

Занимљивости

Играч добио 23,5 милиона евра на лутрији Евроџекпот

3 седм

0
Пао џекпот на популарној лутрији: Неко је богатији за 36 милиона

Свијет

Пао џекпот на популарној лутрији: Неко је богатији за 36 милиона

4 мј

0
Пао рекордни џекпот: Срећник богатији за скоро 500 милиона КМ

Свијет

Пао рекордни џекпот: Срећник богатији за скоро 500 милиона КМ

6 мј

0
Освојио девет милиона евра на лутрији, а мора да ради: ''Тата не дозвољава да дам отказ''

Занимљивости

Освојио девет милиона евра на лутрији, а мора да ради: ''Тата не дозвољава да дам отказ''

11 мј

0

Више из рубрике

Годишњи хороскоп 2026 – Сатурн у Овну и космичке промјене за свих 12 хороскопских знакова

Занимљивости

За ова 4 знака у 2026. години више не постоје препреке

3 ч

0
Не треба им вјеровати: Три хороскопска знака која највише лажу

Занимљивости

Не треба им вјеровати: Три хороскопска знака која највише лажу

6 ч

0
Horoskop

Занимљивости

За три знака хороскопа долази смак свијета крајем децембра

9 ч

0
Капућино са златом, кошта 100КМ

Занимљивости

Ресторан у Сарајеву служи капућино са златом: Цијена права ситница

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Украјинци дезертирају: Предала се цијела бригада

20

37

Километарске гужве на границама: На овом граничном прелазу се чека и до 4 сата

20

36

Дотакао је дно: Глумац снимљен како бауља улицама и моли за дрогу

20

27

У порасту ниво ријека, издат црвени метеоаларм на подручју Болоње

20

20

Израелци тврде да су убили високорангираног команданта иранских Кудс снага, објавили и снимак напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner