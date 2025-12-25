Играч освојио џекпот од 1,8 милијарди долара

Извор:
Играч који је у Арканзасу купио лутрију Пауербол џекпот освојио је 1,817 милијарди долара на католичко Бадње вече.
То је други највећи џекпот икада освојен на америчкој лутрији.
Добитни бројеви за извлачење били су 4, 25, 31, 52, 59, а Пауербол је имао број 19.
Награда од 1,817 милијарди долара друга је по величини, одмах иза џекпота од 2,04 милијарде долара освојеног 2022. године једним тикетом продатим у Алтадени у Калифорнији, који је био највећи у историји Пауербола и лутрије.
Свијет
Историјски добитак на лутрији: Ево гдје је отишло 1.55 милијарди евра
Да би се освојио џекпот на листићу се мора подударати свих пет бијелих куглица и црвена Пауербол куглица извучена током извлачења, преносе медији.
Појединачни добитници главне награде могу бирати између једнократне исплате или исплате путем ануитета од једне тренутне исплате, након чега слиједи 29 годишњих исплата које се сваки пут повећавају за пет одсто. И једнократни износ и укупна рента су прије опорезивања.
Међутим, на мегадобитку се плаћају високи порези. На крају, сретном добитнику остаје око 834,9 милиона долара, што је приближно 709,7 милиона евра.
