Историјски добитак на лутрији: Ево гдје је отишло 1.55 милијарди евра

25.12.2025

07:25

Лутрија листић
Фото: Erik Mclean/Pexels

У сриједу увече, играч из америчке државе Арканзас освојио је историјски вриједан џекпот у Powerball лутрији, у висини од 1.817.000.000 америчких долара - што је око 1.55 милијарди евра!

Добитни бројеви на извлачењу били су 04, 25, 31, 52 и 59, док је Powerball број био 19.

Насри Асфура-Хондурас-25122025

Свијет

Тито побиједио на предсједничким изборима

Прекинута серија без побједника

Овај добитак представља четврти највећи лутријски џекпот у историји САД и прекида низ од 46 извлачења без добитника главне награде.

Посљедњи пут када је неко освојио премију у Powerball било је 6. септембра, када су играчи из Мисурија и Тексаса подијелили џекпот од 1,787 милијарди долара.

Према подацима лутрије, посљедњи пут када је Powerball џекпот освојен на Бадње вече била је 2011. година. Такође је забиљежено да су награде овог типа четири пута освајане и на Божић, најскорије 2013. године.

Различите опције за исплату

Powerball има веома ниске шансе за освајање главне награде - 1 према 292,2 милиона, чиме се обезбјеђују велики џекпотови уколико нико не погоди свих шест бројева. Међутим, лутрија нуди и мање награде са знатно већим шансама за добитак.

katolicka crkva

Друштво

Божић по грегоријанском календару

Ако побједник изабере стандардну опцију исплате, награда износи процијењених 1,7 милијарди долара (која се исплаћује у 30 рата током 29 година). Већина добитника, ипак, бира готовинску опцију, која износи 735,3 милиона долара - што је око 627,6 милиона евра прије опорезивања.

Карте за Powerball коштају два долара, а игра се нуди у 45 америчких држава, као и у Порторику и на Америчким Дјевичанским Острвима.

