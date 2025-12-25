Историјски добитак на лутрији: Ево гдје је отишло 1.55 милијарди евра

25.12.2025
07:25
У сриједу увече, играч из америчке државе Арканзас освојио је историјски вриједан џекпот у Powerball лутрији, у висини од 1.817.000.000 америчких долара - што је око 1.55 милијарди евра!
Добитни бројеви на извлачењу били су 04, 25, 31, 52 и 59, док је Powerball број био 19.
Овај добитак представља четврти највећи лутријски џекпот у историји САД и прекида низ од 46 извлачења без добитника главне награде.
Посљедњи пут када је неко освојио премију у Powerball било је 6. септембра, када су играчи из Мисурија и Тексаса подијелили џекпот од 1,787 милијарди долара.
Према подацима лутрије, посљедњи пут када је Powerball џекпот освојен на Бадње вече била је 2011. година. Такође је забиљежено да су награде овог типа четири пута освајане и на Божић, најскорије 2013. године.
Powerball има веома ниске шансе за освајање главне награде - 1 према 292,2 милиона, чиме се обезбјеђују велики џекпотови уколико нико не погоди свих шест бројева. Међутим, лутрија нуди и мање награде са знатно већим шансама за добитак.
Ако побједник изабере стандардну опцију исплате, награда износи процијењених 1,7 милијарди долара (која се исплаћује у 30 рата током 29 година). Већина добитника, ипак, бира готовинску опцију, која износи 735,3 милиона долара - што је око 627,6 милиона евра прије опорезивања.
Карте за Powerball коштају два долара, а игра се нуди у 45 америчких држава, као и у Порторику и на Америчким Дјевичанским Острвима.
