Дојава о бомби у бањалучкој основној школи: Огласила се полиција

Извор:

АТВ

05.12.2025

14:02

Дојава о бомби у бањалучкој основној школи: Огласила се полиција
Фото: АТВ

У Основној школи "Бранко Радичевић" у Бањалуци пријављено је да је постављена бомба, потврђено је за АТВ из полиције.

"Полицијски службеници ПУ Бањалука извршили су евакуацију ученика и запослених ОШ "Бранко Радичевић" у Бањалуци, с обзиром да је данас око 13,20 часова путем телефона непознато лице пријавило је да је у наведеној основној школи постављена бомба.

Полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством. Слиједи вршење против-диверзионог прегледа", речено је из ПУ Бањалука.

Бања Лука

Дојава о бомби у бањалучкој основној школи

