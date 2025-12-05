Logo
Дојава о бомби у бањалучкој основној школи

АТВ

05.12.2025

13:48

Дојава о бомби у бањалучкој основној школи
У Основној школи "Бранко Радичевић" у Бањалуци пријављено је да је постављена бомба, потврђено је за АТВ.

Како нам је речено, дјеца су звала родитеље да дођу по њих.

О свему се огласила и бањалучка полиција.

"Полицијски службеници ПУ Бањалука извршили су евакуацију ученика и запослених ОШ "Бранко Радичевић" у Бањалуци, с обзиром да је данас око 13,20 часова путем телефона непознато лице пријавило је да је у наведеној основној школи постављена бомба. Полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством. Слиједи вршење против-диверзионог прегледа", речено је из ПУ Бањалука.

