Минић: Идуће године у аграрном буџету додатних 20 милиона КМ за наводњавање

Извор:
АТВ
05.12.2025
13:24
Коментари:0
Аграрни буџет Српске за 2026. годину остаје 180 милиона КМ, али да ће наредне године, након реализовања кредита Свјетске банке, бити увећан за више од 20 милиона КМ које су намијењене за наводњавање, казао је премијер Републике Српске Саво Минић.
"Овај буџет биће увећан реализацијом кредита Свјетске банке који је прошао процедуру у Народној скупштини Републике Српске и тренутно је на ратификацији у Савјету министара", изјавио је Минић новинарима у Бањалуци након консултација са социјалним партнерима у вези са израдом буџета Српске за наредну годину.
