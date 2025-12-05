Logo
Минић: Идуће године у аграрном буџету додатних 20 милиона КМ за наводњавање

АТВ

05.12.2025

13:24

Фото: АТВ

Аграрни буџет Српске за 2026. годину остаје 180 милиона КМ, али да ће наредне године, након реализовања кредита Свјетске банке, бити увећан за више од 20 милиона КМ које су намијењене за наводњавање, казао је премијер Републике Српске Саво Минић.

"Овај буџет биће увећан реализацијом кредита Свјетске банке који је прошао процедуру у Народној скупштини Републике Српске и тренутно је на ратификацији у Савјету министара", изјавио је Минић новинарима у Бањалуци након консултација са социјалним партнерима у вези са израдом буџета Српске за наредну годину.

Ратко Трифуновић

Република Српска

Трифуновић: Влада Српске опредијељена да подржи пензионере

Минић очекује да ће тај кредит бити реализован у наредној години, а његова концепција се односи на мјере подршке пољопривредној производњи у вези са климатским промјенама.

Саво Минић

