Премијер Српске наставља консултације о буџету

Извор:

АТВ

05.12.2025

07:24

Премијер Српске наставља консултације о буџету
Фото: АТВ

Предсједник Владе Српске Саво Минић наставља консултације о буџету за идућу годину с представницима пољопривредника, пензионера и Уније послодаваца.

Јуче је разговарао с привредницима, синдикатима и локалним самоуправама.

Минић је најавио да повећање плата у Српској слиједи након прва три мјесеца наредне године, када се очекује стабилније пуњење буџета.

НСРС-28092025

Република Српска

Данас сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске

Навео је да притисак на економију попушта и да ће више инвестиција утицати на бољу економску слику.

Минић је додао да је свјестан ниских плата у појединим секторима и да је тешко очекивати пуни учинак радника који ради за минималац.

