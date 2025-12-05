Премијер Српске наставља консултације о буџету

Извор:
Предсједник Владе Српске Саво Минић наставља консултације о буџету за идућу годину с представницима пољопривредника, пензионера и Уније послодаваца.
Јуче је разговарао с привредницима, синдикатима и локалним самоуправама.
Минић је најавио да повећање плата у Српској слиједи након прва три мјесеца наредне године, када се очекује стабилније пуњење буџета.
Навео је да притисак на економију попушта и да ће више инвестиција утицати на бољу економску слику.
Минић је додао да је свјестан ниских плата у појединим секторима и да је тешко очекивати пуни учинак радника који ради за минималац.
