Звезда већ има прво зимско појачање?

Популарни "графоси", који иначе важе за развојни тим Црвене звезде, прије два дана приредили су велико изненађење у другом по важности такмичењу у Србији, пошто су размонтирали суперлигаша нишки Раднички са чак 3:0.

Могло је да буде много убједљивије за тим који предводи Марко Неђић, а утакмицу је са трибина посматрао и селектор Србије Вељко Пауновић. И имао је шта да види!

Блистао је на том дуелу млади крилни фудбалер Графичара Вељко Вукојевић (19), који је постигао три гола и показао да важи за једног од најталентованијих фудбалера у класи 2006. годишта.

Вукојевић је иначе поникао у Партизану, а потом је прешао у Црвену звезду, из које је отишао у панчевачки Железничар. Након једне сезоне у том клубу, потписао је за Графичар, који има двосмерну сарадњу са црвено-бијелима те важи за, народски речено, "филијалу" српског шампиона.

Вукојевић би након ове партије могао да "купи карту" назад на "Маракану", а овај момак, кога иначе зову "Руни" по легендарном Вејну Рунију, вјероватно је био и додатно мотивисан због присуства селектора Србије на трибинама.

Према ријечима младог аса, била је то његова најбоља утакмица у каријери.

- Надам се да је селектор Пауновић видео какав фудбал игра Графичар. Мислим да смо на нивоу Суперлиге, што показује чињеница да смо након ТСЦ, елиминисали и Раднички из Ниша. Што се мене тиче - најбоља утакмица у каријери - изјавио је Вукојевић за "Меридиан спорт".

Црвена звезда, иначе, има кадровских проблема на крилним позицијама, па би популарни "Руни" можда могао да буде решење за наставак сезоне.

(информер)