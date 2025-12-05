Logo
Large banner

Звезда већ има прво зимско појачање?

Извор:

Информер

05.12.2025

07:12

Коментари:

0
Звезда већ има прво зимско појачање?
Фото: АТВ

Млади фудбалер Графичара Вељко Вукојевић одушевио је јавност након хет-трика који је постигао против Радничког из Ниша у оквиру Купа Србије, па многи вјерују да ће већ на зиму прећи у Црвену звезду.

Популарни "графоси", који иначе важе за развојни тим Црвене звезде, прије два дана приредили су велико изненађење у другом по важности такмичењу у Србији, пошто су размонтирали суперлигаша нишки Раднички са чак 3:0.

Могло је да буде много убједљивије за тим који предводи Марко Неђић, а утакмицу је са трибина посматрао и селектор Србије Вељко Пауновић. И имао је шта да види!

Блистао је на том дуелу млади крилни фудбалер Графичара Вељко Вукојевић (19), који је постигао три гола и показао да важи за једног од најталентованијих фудбалера у класи 2006. годишта.

напад на брод наркотици

Свијет

Американци објавили снимак новог разарања брода: Уништен у року од неколико секунди

Вукојевић је иначе поникао у Партизану, а потом је прешао у Црвену звезду, из које је отишао у панчевачки Железничар. Након једне сезоне у том клубу, потписао је за Графичар, који има двосмерну сарадњу са црвено-бијелима те важи за, народски речено, "филијалу" српског шампиона.

Вукојевић би након ове партије могао да "купи карту" назад на "Маракану", а овај момак, кога иначе зову "Руни" по легендарном Вејну Рунију, вјероватно је био и додатно мотивисан због присуства селектора Србије на трибинама.

Према ријечима младог аса, била је то његова најбоља утакмица у каријери.

- Надам се да је селектор Пауновић видео какав фудбал игра Графичар. Мислим да смо на нивоу Суперлиге, што показује чињеница да смо након ТСЦ, елиминисали и Раднички из Ниша. Што се мене тиче - најбоља утакмица у каријери - изјавио је Вукојевић за "Меридиан спорт".

Црвена звезда, иначе, има кадровских проблема на крилним позицијама, па би популарни "Руни" можда могао да буде решење за наставак сезоне.

(информер)

Подијели:

Тагови:

fudbal

ФК Црвена звезда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

За ова четири знака наредна година ће бити најбоља у животу

Занимљивости

За ова четири знака наредна година ће бити најбоља у животу

1 ч

0
Моћна порука Владимира Путина: Све је коначно, осим...

Свијет

Моћна порука Владимира Путина: Све је коначно, осим...

1 ч

0
Ед Бамбас

Занимљивости

Ратни ветеран изгубио пензију и морао да ради: Онда се десио милионски обрт

1 ч

0
Ситуација је неизвјесна: Велика прогноза за цијелу зиму

Друштво

Ситуација је неизвјесна: Велика прогноза за цијелу зиму

2 ч

0

Више из рубрике

Новогодишњи турнир у Козарској Дубици

Фудбал

Новогодишњи турнир у малом фудбалу почиње 10. децембра

12 ч

0
Пауновић и званично селектор "орлова"

Фудбал

Пауновић и званично селектор "орлова"

19 ч

0
Вања Милинковић Савић чека званичну потврду да је ушао у историју фудбала

Фудбал

Вања Милинковић Савић чека званичну потврду да је ушао у историју фудбала

23 ч

0
''Протјеривање'' Немање Радоњића из Звезде добило епилог

Фудбал

''Протјеривање'' Немање Радоњића из Звезде добило епилог

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

19

Данас сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске

07

12

Звезда већ има прво зимско појачање?

07

09

Американци објавили снимак новог разарања брода: Уништен у року од неколико секунди

06

55

АТВ јутро, 05.12.2025.

06

15

За ова четири знака наредна година ће бити најбоља у животу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner