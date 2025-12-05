Звезда већ има прво зимско појачање?

Извор:
Информер
05.12.2025
07:12
Коментари:0
Млади фудбалер Графичара Вељко Вукојевић одушевио је јавност након хет-трика који је постигао против Радничког из Ниша у оквиру Купа Србије, па многи вјерују да ће већ на зиму прећи у Црвену звезду.
Популарни "графоси", који иначе важе за развојни тим Црвене звезде, прије два дана приредили су велико изненађење у другом по важности такмичењу у Србији, пошто су размонтирали суперлигаша нишки Раднички са чак 3:0.
Могло је да буде много убједљивије за тим који предводи Марко Неђић, а утакмицу је са трибина посматрао и селектор Србије Вељко Пауновић. И имао је шта да види!
Блистао је на том дуелу млади крилни фудбалер Графичара Вељко Вукојевић (19), који је постигао три гола и показао да важи за једног од најталентованијих фудбалера у класи 2006. годишта.
Свијет
Американци објавили снимак новог разарања брода: Уништен у року од неколико секунди
Вукојевић је иначе поникао у Партизану, а потом је прешао у Црвену звезду, из које је отишао у панчевачки Железничар. Након једне сезоне у том клубу, потписао је за Графичар, који има двосмерну сарадњу са црвено-бијелима те важи за, народски речено, "филијалу" српског шампиона.
Вукојевић би након ове партије могао да "купи карту" назад на "Маракану", а овај момак, кога иначе зову "Руни" по легендарном Вејну Рунију, вјероватно је био и додатно мотивисан због присуства селектора Србије на трибинама.
Према ријечима младог аса, била је то његова најбоља утакмица у каријери.
- Надам се да је селектор Пауновић видео какав фудбал игра Графичар. Мислим да смо на нивоу Суперлиге, што показује чињеница да смо након ТСЦ, елиминисали и Раднички из Ниша. Што се мене тиче - најбоља утакмица у каријери - изјавио је Вукојевић за "Меридиан спорт".
Црвена звезда, иначе, има кадровских проблема на крилним позицијама, па би популарни "Руни" можда могао да буде решење за наставак сезоне.
(информер)
Занимљивости
1 ч0
Свијет
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму