''Протјеривање'' Немање Радоњића из Звезде добило епилог

Извор:

Агенције

03.12.2025

19:26

Коментари:

0
Огласио се тренер Црвене звезде Владан Милојевић у вези с Немањом Радоњићем.

Он је рекао:

"Играч се извинио својим саиграчима и стручном штабу и обећао је да ће извршавати своје обавезе као и сви остали играчи што је био предуслов да се поступак оконча", рекао је тренер Црвене звезде.

Болница Требиње

Градови и општине

Дотрајала инсталација узрок пожара у требињској Болници

Послије велике побједе над ФЦСБ у Лиги Европе, Црвена звезда враћа се обавезама у Моварт Бет Суперлиги Србије гдје је чека дерби са Чукаричким (четвртак, 19.00), а како је потврђено на сајту браниоца титуле – Немањи Радоњићу укинута је суспензија због недоличног понашања!

Подсјетимо, повремени српски репрезентативац суспендован је пред дуел са румунским великаном, а тада је одлучено да ‘хлађење’ траје до даљњег. Како је Владан Милојевић рекао, све је ријешено оног тренутка када се Немања Радоњић извинио саиграчима, па ће се наћи у конкуренцији за наредни меч.

uvidjaj policija rs

Регион

Трагедија на градилишту: Радник аутом усмртио колегу

"Немањи Радоњићу је, на мој захтјев, укинута суспензија од стране клуба. Играч се извинио својим саиграчима и стручном штабу и обећао је да ће извршавати своје обавезе као и сви остали играчи што је био предуслов да се поступак оконча. Радоњић је враћен у тим и од данас ће нормално тренирати и бити у конкуренцији за екипу", рекао је Милојевић, преноси "Моцартспорт".

