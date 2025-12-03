Гвардиола: Много сам стар, а играчи ме не поштују

03.12.2025
Манчестер Сити је остварио још једну победу у Премијер лиги, али је и против Фулама испољио бројне слабости када је брањење у питању.
Чињеница да су Грађани имали 5:1 и опет стрепели за победу, благо речено пали црвене аларме на "Етихаду". Посебно јер је утакмица против Фулама доста личила на ону против Лидса три дана раније. Тада је Сити ауторитативно одиграо прво полувријеме, водио 2:0, а онда за свега 15-ак минута другог готово све срушио. Лидс је дошао до 2:2 и тек у завршници Фоден је донио три бода.
"Стар сам, а играчи ме не поштују. Не поступа се са тренером на овакав начин", кроз смијех је прокоментарисао Пеп Гвардиола побједу над Фуламом 5:4.
Гвардиоли је до шале вјероватно било само пред камерама, а чињеница да му је тим у двије утакмице примио шест голова тешко да може да га весели. Јесте да је Сити освојио свих шест бодова, али овакви дефанзивни пропусти кад-тад ће екипу коштати бодова.
Овог пута умало да се поквари слављенички јубилеј Ерлинга Холанда, који је дошао до 100. премијерлигашког гола и човјек је који је најбрже успио то, за свега 111 утакмица.
"Био сам близу још једног поготка, а онда су они моментално узвратили и било је 5:3. Али то је фудбал, то је љепота фудбала. Зато волимо ову игру".
Сити се ипак примакао лидеру Арсеналу на само два бода, а "тобџије" у сриједу играју против Брентфорда, преносе Независне.
