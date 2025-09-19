Гвардиола прозвао Арсенал: "Ако освоје титулу, то ће бити због новца"

Извор:
Утакмица која ће обиљежити пето коло Премијер лиге је дуел између Арсенала и Манчестер ситија.
То ће бити дуел и некадашњих сарадника Пепа Гвардиоле и Микела Артетае, који ће одиграти своју 15. међусобну утакмицу.
"Желим да кажем свом пријатељу, Микелу Артети, ако освоји титулу Премијер лиге то ће бити само због уложеног новца, а не зато што су он и његови играчи вриједно радили!“, рекао Гвардиола на конференцији за новинаре и наставио: „Исто као и Ливерпул! Ако Арне Слот поново освоји титулу, то ће бити зато што је ове године потрошио много новца, зар не? Јер се то није десило само Манчестер Ситију, зар не? Дакле, сви то раде…", рекао је Гвардиола.
Шпански тренер је тиме хтио да иронично прокоментарише ситуацију у Арсеналу, као што је био случај у Манчестер ситију, чије су поједине титуле ниподаштаване због великих улагања.
"Годинама сваки клуб може да ради шта год жели! Знам да је начин на који смо третирани потпуно другачији, али сви клубови троше зато што то желе.“
Пред овај дуел на табели Премијер лиге Арсенал има три бода више у односу на Манчестер сити.
