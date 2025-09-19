Logo

Станковић суспендован због псовки на српском

19.09.2025

18:01

Српски тренер Дејан Станковић суспендован на мјесец дана.

Тренер Спартака из Москве Дејан Станковић суспендован је на мјесец дана одлуком Дисциплинске комисије Фудбалског савеза Русије. Српски стратег је искључен са дербија Москве између Спартака и Динама, а пошто му ово није први испад ове сезоне, драконски је кажњен. Првобитно је био суспендован на двије утакмице, али је понављањем прекршаја је направио себи и клубу велики проблем.

Већ су почеле спекулације о његовом отказу, наводно челници Спартака више не желе да трпе његове несмотрености. Чемпионат наводи разлоге суспензије темпераментног Станковића.

"Била је то увреда на српском језику, која се чула и у тв преносу. Станковић је све то негирао на саслушању. За једну увреду је рекао да не користи те ријечи, за другу је рекао да то у српском језику није увреда. Истакао је да је све што је судија рекао у извјештају лаж, али се у исто време извинио комисији", наводи се.

Станковић нема право жалбе на ову одлуку, а на његовој страни је наводно спортски директор Френсис Кахигао, за разлику од остатка управе. Спартак је тренутно 8. на табели послије осам одиграних кола у Преијер лиги, што је оно што више брине све у клубу од Станковићеве суспензије.

Dejan Stanković

