Мурињо: "Фенербахче није био мој ниво"

Извор:
Б92
19.09.2025
07:18
Коментари:0
Нови тренер фудбалера Бенфике Жозе Мурињо изјавио је да је португалски клуб његов ниво и додао да Фенербахче то није био ни у културолошком, ни у фудбалском смислу.
Мурињо је представљен као нови тренер Бенфике, а у португалски клуб се вратио послије 25 година.
"Имам толико емоција, али вјерујем да ми искуство помаже да их контролишем. Ја сам тренер једног од највећих клубова на свијету. Прошло је 25 година, али нисам овдје да славим своју каријеру. То је 25 година у којима сам имао прилику да радим у најважнијим клубовима свијета. Ниједан од осталих великих клубова које сам тренирао није учинио да се осјећам толико почаствовано, одговорно и мотивисано као када сам тренер Бенфике. Ријечи понекад лете с вјетром, али чињенице остају, а обећање је јасно, живећу за Бенфику, за моју мисију", рекао је Мурињо на конференцији за медије.
Он је навео да је направио грешку када је одлучио да тренира Фенербахче, у којем је пре три недјеље добио отказ.
Економија
Колико грађани ове године новца требају издвојити за припрему зимнице?
"Направио сам грешку одласком у Фенербахче, али сам дао све до последњег дана. Не кајем се, јер жаљење у животу ничему не служи, али свест о томе шта смо урадили добро, а шта лоше, постоји. То није мој културолошки ниво, а ни фудбалски. Моја досадашња каријера је била богата. Бенфика је повратак на мој ниво, односно тренирању највећих клубова на свијету", изјавио је нови тренер Бенфике.
Мурињо је истакао да се променио и да је дошао да помогне Бенфики да побјеђује.
"Долазим у Бенфику у другачијој фази живота и каријере. Постао сам боља особа - мање егоцентричан, више усмјерен на друге и на радост коју могу донијети другима. Ја нисам важан, Бенфика је важна, навијачи Бенфике су важни - они су срце сваког клуба, а у Бенфики на још посебнији начин. Играчи су важни", рекао је Мурињо.
Тренер Бенфике је додао ће завршити каријеру када више не буде осјећао глад за успјехом.
"Први пут у Бенфики био сам на почетку каријере, а сада сам у периоду зрелости. Могу објективно рећи да, ако неко мисли да ћу завршити каријеру за четири или пет година, греши. Ја ћу одлучити када је крај и то ћу учинити када осјјетим да више немам исту страст. Оно што се промијенило је да сада имам већу глад за успјехом него прије 25 година, у потпуно другачијем људском контексту", изјавио је Мурињо.
Здравље
Хладне руке и стопала могу указивати на „тихог убицу“, симптоми све говоре
Бенфика се налази на четвртом мкесту на табели португалског првенства са 10 бодова и утакмицом мање, док је у првом колу Лиге шампиона поражена на свом терену од Карабага са 3:2 након чега је доскорашњи тренер Бруно Лаж добио отказ.
(б92)
Најновије
Најчитаније
10
24
10
23
10
21
10
16
10
15
Тренутно на програму