Годишњица операције "Халијард"

19.09.2025

07:04

Годишњица операције "Халијард"

Осамдесет једна година од спасавања више од 500 савезничких пилота у операцији "Ваздушни мост" или "Халијард", у Другом свјетском рату, биће обиљежена у Прањанима код Горњег Милановца. Ова операција сматра се једном од најуспјешнијих спасилачких мисија иза непријатељских линија, у историји ратова.

Мисија "Халијард" била је савезничка акција спасавања пилота, углавном Американаца, које је њемачка противваздушна одбрана оборила над окупираним територијама, а које су збринули припадници Југословенске војске у отаџбини Драже Михаиловића.

Годишњица ове операције биће обиљежена у недјељу и у Бољанићу код Добоја.

Коментари (0)
