"Интерагро 2025": Шта је све приказано на сајму у Бијељини

Овогодишњи Интерагро 2025, окупља 250 излагача, представља најсавременија достигнућа и промовише домаће произвођаче и њихове производе, понос различитих крајева Српске.
Међу излагачима је и Јелена ДОО из Козарске Дубице, која важи за једног од највећих произвођача сјемена у Српској.
"Дуже вријеме смо овдје на тржишту и овдје у Бијељини и на Сајму. Присутни смо доста код пољопривредних произвођача јер имамо сорту пшенице која је најбоља за млинску производњу , нема је боље равна је мађарској", каже Марко Влајсављевић, ПТД Јелена д.о.о. Козарска Дубица.
Угљевик је познат као воћарски крај, тамо се прави одличан мед и ракија на шта су сви вриједни Угљевичани посебно поносни. Сваки сајам, кажу, много значи јер је нова прилика за бољу промоцију.
"Нама у туристичкој значе да проширимо своје видике и да наравно остварујемо нове контакте прикажемо свој крај у најбољем свијетлу", каже Горица Рикић, директор ТО Угљевик.
23. Међународни сајам пољопривреде, лова и риболова свечано је отворио први човјек Владе Српске. Саво Минић поручује да је будућност аграра као и цијелог друштва у сарадњи. Неопходно је да је каже и да ојача прерађивачки сектор, подсјећа и на директну подршку која је пружена пољопривредницима.
"У задње 4 године које се посматрају као некакав период у пољопривредној производњи Влада РС је учествовала и извршила субвенцију за 2.221 трактора, 15 комбајна и више од 7.000 прикључака, што значи да када су у питању капиталне инвестиције сигурно да смо направили једну добру базу", каже Минић.
Министарка пољопривреде Српске истиче да је Интерагро траје скоро четврт вијека што свакако говори о опредијељеност да се његује своју земљу. Аграрни буџет је 180 милиона марака, пољопривреда, ће вјерује, јачати у будућности.
"У наредном периоду планирамо да враћамо младе на село, жене у пољопривреду, да улажемо у иновације, савјетодавни рад са пољопривредницима и помажемо овом сектору", каже Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Овогодишња земља, партнер сајма је Србија. Одатле долази и на сајму се представља и 20 излагача. Министар пољопривреде Србије Драган Гламочић који се поноси чињеницом што вуче поријекло са ове стране Дрине, истиче да је сарадња Српске и Србије природна и неопходна, мора се улагати у нове технологије и сачувати традиција.
"Само са јаким селом ми ћемо сачувати наш народ на селима, и младе на њима, сачуваћемо села као бранике отаџбине. Јака села значе јаку државу, морамо заједнички радити на томе", каже Гламочић.
Овогодишњи Интерагро 2025 окупља излагаче из Србије, БиХ, Хрватске, Француске, Турске, Бјелорусије, Италије, Шпаније и Сјеверне Македоније. Организатор пољопривредног сајма је предузеће Град, а покровитељи Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске, и град Бијељина. Партнери Сајма су и Привредне коморе Републике Српске, Србије и Војводине. Сајам траје 3 дана, до суботе 20. септембра. Одлична прилика да се склопе нови послови и партнерства, поручују учесници сајма у Бијељини.
