Logo

Уредба о подстицајима - могуће отварање нових радних мјеста

Извор:

АТВ

18.09.2025

19:10

Коментари:

0
Уредба о подстицајима - могуће отварање нових радних мјеста
Фото: АТВ

Подршка унапређењу предузетништва, са посебним акцентом на успостављање и развој малих и средњих предузећа.

Циљ је нове Уредбе о поступку додјеле подстицаја за успостављање и јачање предузетничке инфраструктуре. На тај начин се подстиче иницијатива за самозапошљавање и стварање нових радних мјеста, поручују привредници.

"Мислим да су то добре вијести за све оне који желе да улажу у домаће инвеститоре гдје ће они на неки начин бити у могућности да развијају неку нову ефикаснију технологију што повећава продуктивност стварања нове вриједности, а у коначници и задовољење домаћих потреба", каже Александар Љубоја, директор Подручне привредне коморе Бања Лука.

Снага привреде мјери се снагом домаће производње - и ту подстицаји могу да имају кључну улогу. Умјесто краткорочних користи, фокус би требало да буде на стварању одрживе домаће економије.

"Домаћа производња у сваком случају треба да се развија што је могуће више. Оно што је фокус сада у овим временима која су специфична са геостратешких и геополитичких кретања, то су оне робе које ће вам обезбиједити сигурност када су у питању основне људске потребе, осим енергетике гдје не можемо пуно тога да урадимо јер зависимо у вишем степену од енергената које увозимо", каже Љубоја.

Нова Уредба односи се на подстицаје за изградњу инфраструктуре у пословној зони и адаптацију простора и набавку опреме за потребе предузетничког инкубатора и других облика предузетничке инфраструктуре.

Подносилац права на подстицај је јединица локалне самоуправе.

"Имајући у виду да су многе наше локалне заједнице покушале или већ обезбиједиле инфраструктуру у једном претежном дијелу у индустријске зоне када су одређени плацеви или локалитети погодни за привлачење инвеститора а да нису били у могућности из властитог буџета довршити једну такву инвестицију. Морамо подржати ЈЛС које ће на овај начин бити неко ко ће лакше сервисирати било ког улагача", каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Предузетници су имали прилику да својим сугестијама учествују у доношењу нових аката који се односе на подстицаје. Рјешења су коначно ближа пракси и њиховим стварним потребама.

"што се тиче старих заната гдје су за апликацију људи који имају статус старог заната била ограниченост старости машина које они користе на десет година. Један стари занатлија користи, алате и машине које су старе и преко 30 година и аутоматски их је то ограничило да не могу аплицирати и онда смо на такав начин промијенили та правила. Имамо јако велики број људи који су отворили своје предузетничке радње и сматрамо да је њима потребна највећа помоћ", каже Жана Арсић, привредница и предсједник Занатско-предузетничке коморе Бања Лука.

Минимална вриједност предмета подстицаја је 50 хиљада, а максимална милион марака. Код другог предмета подстицаја - адаптације простора и набавке опреме је минимална вриједност пројекта 10 хиљада, а максимална 100 хиљада.

Подијели:

Тагови:

Министарство привреде и предузетништва

Влада Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

АИ генерисана министарка први пут се обратила албанском парламенту

Свијет

АИ генерисана министарка први пут се обратила албанском парламенту

1 ч

0
Непријатна ситуација између Камиле и Кејт, краљица јој погледом поручила да се повуче

Свијет

Непријатна ситуација између Камиле и Кејт, краљица јој погледом поручила да се повуче

1 ч

0
Брижит Макрон мушкарац? Тужба, научни докази - одговор предсједника Француске

Свијет

Брижит Макрон мушкарац? Тужба, научни докази - одговор предсједника Француске

1 ч

0
Протести у Француској: Стотине хиљада људи на улицама

Свијет

Протести у Француској: Стотине хиљада људи на улицама

1 ч

0

Више из рубрике

Минић: Сарадња кључ успјеха у аграру и у друштву

Економија

Минић: Сарадња кључ успјеха у аграру и у друштву

8 ч

0
Најбогатији човјек континента најавио пројекат који ће нахранити милионе

Економија

Најбогатији човјек континента најавио пројекат који ће нахранити милионе

11 ч

0
Struja, električna energija

Економија

Електропривреда појаснила блок тарифе: Ево како се формирају рачуни за домаћинства

11 ч

2
На шта се највише исплати гријати?

Економија

На шта се највише исплати гријати?

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Бела Хадид завршила у болници: Упутила тешке ријечи

20

12

Нови тежак удес: Ауто у каналу након судара са камионом

20

07

Боки 13 незаконито боравио у Србији, добио забрану и након 15 година стигао у Београд

20

06

Макрон најавио увођење санкција Ирану

20

06

Мјесец дана расправе без расплета: Иста тема, исте изјаве, исти исход

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner