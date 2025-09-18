Уредба о подстицајима - могуће отварање нових радних мјеста

Извор:
АТВ
18.09.2025
19:10
Подршка унапређењу предузетништва, са посебним акцентом на успостављање и развој малих и средњих предузећа.
Циљ је нове Уредбе о поступку додјеле подстицаја за успостављање и јачање предузетничке инфраструктуре. На тај начин се подстиче иницијатива за самозапошљавање и стварање нових радних мјеста, поручују привредници.
"Мислим да су то добре вијести за све оне који желе да улажу у домаће инвеститоре гдје ће они на неки начин бити у могућности да развијају неку нову ефикаснију технологију што повећава продуктивност стварања нове вриједности, а у коначници и задовољење домаћих потреба", каже Александар Љубоја, директор Подручне привредне коморе Бања Лука.
Снага привреде мјери се снагом домаће производње - и ту подстицаји могу да имају кључну улогу. Умјесто краткорочних користи, фокус би требало да буде на стварању одрживе домаће економије.
"Домаћа производња у сваком случају треба да се развија што је могуће више. Оно што је фокус сада у овим временима која су специфична са геостратешких и геополитичких кретања, то су оне робе које ће вам обезбиједити сигурност када су у питању основне људске потребе, осим енергетике гдје не можемо пуно тога да урадимо јер зависимо у вишем степену од енергената које увозимо", каже Љубоја.
Нова Уредба односи се на подстицаје за изградњу инфраструктуре у пословној зони и адаптацију простора и набавку опреме за потребе предузетничког инкубатора и других облика предузетничке инфраструктуре.
Подносилац права на подстицај је јединица локалне самоуправе.
"Имајући у виду да су многе наше локалне заједнице покушале или већ обезбиједиле инфраструктуру у једном претежном дијелу у индустријске зоне када су одређени плацеви или локалитети погодни за привлачење инвеститора а да нису били у могућности из властитог буџета довршити једну такву инвестицију. Морамо подржати ЈЛС које ће на овај начин бити неко ко ће лакше сервисирати било ког улагача", каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Предузетници су имали прилику да својим сугестијама учествују у доношењу нових аката који се односе на подстицаје. Рјешења су коначно ближа пракси и њиховим стварним потребама.
"што се тиче старих заната гдје су за апликацију људи који имају статус старог заната била ограниченост старости машина које они користе на десет година. Један стари занатлија користи, алате и машине које су старе и преко 30 година и аутоматски их је то ограничило да не могу аплицирати и онда смо на такав начин промијенили та правила. Имамо јако велики број људи који су отворили своје предузетничке радње и сматрамо да је њима потребна највећа помоћ", каже Жана Арсић, привредница и предсједник Занатско-предузетничке коморе Бања Лука.
Минимална вриједност предмета подстицаја је 50 хиљада, а максимална милион марака. Код другог предмета подстицаја - адаптације простора и набавке опреме је минимална вриједност пројекта 10 хиљада, а максимална 100 хиљада.
