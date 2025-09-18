На шта се највише исплати гријати?

Извор:
Курир
18.09.2025
07:37
Коментари:0
У Београду и другим градовима топлане су већ најавиле корекцију цијена, а они који се грију на струју суочавају се са новим изазовима, не само због поскупљења, већ и због помјерања границе потрошње за улазак у "црвену зону". Најјефтиније је, традиционално, гријање на дрва, али је и ту дошло до раста цијена.
Градске топлане у Београду су најавиле поскупљење гријања за 6%, што значи да ће рачун за стан од 60 квадратних метара, који је до сада износио 8.600 динара, бити око 9.200 динара. Неке топлане нуде могућност преласка на обрачун према потрошњи, што може да омогући уштеду. Слична ситуација је и у другим градовима. У Крушевцу је цијена гријања повећана за 9,4%, а у Лесковцу за 9%. ЈКП Енергетика из Крагујевца затражило је поскупљење због губитака, док у Мајданпеку до краја године цијене остају непромијењене.
Гријање на струју, које је и даље популарно, суочава се са значајним поскупљењима. Од октобра, цијене преноса и дистрибуције електричне енергије расту за 10%, односно 16%. Ипак, највећи проблем за потрошаче је спуштање прага за улазак у црвену зону са 1.600 квх на 1.200 квх месечно. Према ранијој анализи Агенције за енергетику, за гријање просјечног стана од 60 квадратних метара током сезоне потребно је око 9.000 квх, што значи да велики број домаћинстава прелази у најскупљу тарифу. Поједини стручњаци процјењују да би због тога рачуни могли да скоче и до 30%.
Према анализама, дрва и даље представљају најјефтинији вид грејања. Иако је и цијена дрва порасла, она и даље остају најисплативија опција. На примјер, у Суботици је кубик дрва са 7.700 динара скочио на 8.500 динара. Цене широм Србије крећу се од 6.000 до 11.000 динара, у зависности од локације. Просечно домаћинство за грејну сезону потроши од 5 до 10 кубика.
Друштво
Крмачу опрасили царским резом, на свијет донијела 22 прасета
Гријање на пелет је други најјефтинији начин. Тона пелета кошта између 26.000 и 32.000 динара, а просечном домаћинству потребно је од 3 до 7 тона, што значи да је неопходно издвојити око 80.000 динара.
Угаљ и даље користи добар дио домаћинстава. Цијена по тони се креће од 16.000 до 23.000 динара. С обзиром на то да је за грејну сезону потребно и до 5 тона, грађани за угаљ морају да издвоје и до 90.000 динара.
На основу наведених података, централно гријање и грејање на струју биљеже највећи раст цијена. Традиционални облици огрева, попут дрва и пелета, и даље се сматрају најисплативијим, упркос поскупљењима.
Најновије
Најчитаније
08
30
08
27
08
24
08
22
08
13
Тренутно на програму