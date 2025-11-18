Logo
Изгорјела позната балканска дискотека у Бечу

Извор:

Агенције

18.11.2025

22:36

Коментари:

0
Изгорјела позната балканска дискотека у Бечу
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Популарни балкански клуб “Village” скоро до темеља је изгорио у пожару који је избио ноћас, око 1 сат послије поноћи.

У Даумегасеу у округу Фаворитен пожар је букнуо у ноћи између понедјељка и уторка, а узрок пожара у тренутно затвореној дискотеци “Village” још увијек није познат. Због јаког интензитета одмах је подигнут други ниво узбуне и 90 ватрогасаца се више од осам сати борило са ватреном стихијом.

senat kongres kapitol

Свијет

Конгрес САД подржао објављивање информација о случају "Епстајн"

Како преноси Хеуте, на терен су изашла чак 23 ватрогасна возила. Ватрогасце је на лицу мјеста дочекала ватрена стихија висока неколико метара, која је пробијала кроз кров затворене дискотеке.

Како би дошли до извора пожара, кров објекта је потпуно разбијен и уништен.

Ипак, упркос опсежним и интензивним ватрогасним мјерама, укључујући употребу пјене, дошло је до дјеломичног урушавања објекта.

Нездрав ваздух, Бањалука

Друштво

Доктор објаснио за АТВ: Помаже ли промаја код загађења ваздуха

Али, захваљујући брзој и координисаној интервенцији, сви оближњи објекти, попут продавнице која се налазила уз саму дискотеку, остали су нетакнути.

Узрок пожара се истражује и више детаља биће познато након завршетка истраге.

Тагови:

Аустрија

пожар

