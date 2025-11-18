Изгорјела позната балканска дискотека у Бечу

Извор:
18.11.2025
Популарни балкански клуб “Village” скоро до темеља је изгорио у пожару који је избио ноћас, око 1 сат послије поноћи.
У Даумегасеу у округу Фаворитен пожар је букнуо у ноћи између понедјељка и уторка, а узрок пожара у тренутно затвореној дискотеци “Village” још увијек није познат. Због јаког интензитета одмах је подигнут други ниво узбуне и 90 ватрогасаца се више од осам сати борило са ватреном стихијом.
Како преноси Хеуте, на терен су изашла чак 23 ватрогасна возила. Ватрогасце је на лицу мјеста дочекала ватрена стихија висока неколико метара, која је пробијала кроз кров затворене дискотеке.
Како би дошли до извора пожара, кров објекта је потпуно разбијен и уништен.
Ипак, упркос опсежним и интензивним ватрогасним мјерама, укључујући употребу пјене, дошло је до дјеломичног урушавања објекта.
Али, захваљујући брзој и координисаној интервенцији, сви оближњи објекти, попут продавнице која се налазила уз саму дискотеку, остали су нетакнути.
Узрок пожара се истражује и више детаља биће познато након завршетка истраге.
