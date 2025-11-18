Како правилно угасити славску свијећу?

Извор:
18.11.2025
У народној и православној традицији свака радња током крсне славе има своје значење, па тако ни гашење славске свијеће није само симболичан чин. Вјерује се да начин на који се свијећа угаси доноси мир, здравље и напредак домаћину и његовој породици.
Најбоље је да славска свијећа буде од правог воска, јер се он спорије и равномјерније топи, а пламен дуже траје. Дужина свијеће зависи од могућности домаћина – у црквеним продавницама најчешће се могу наћи оне дуге између 50 и 60 центиметара.
Традиционално се свијећа украшава папирним украсом, који уједно спречава да восак капље по столњаку, док многи данас додају и сличицу свеца заштитника.
Према обичају, домаћин пали славску свијећу непосредно прије ломљења колача. Прије тога би требало да се прекрсти, помоли, помене Бога и свеца кога слави, пољуби свећу и тек тада запали њен пламен.
Свијећа би требало да гори током читавог дана, све док славље траје. Када дође тренутак да се угаси, домаћин се прексти, узима чашу са вином и сипа неколико капи на пламен. Вино ће тихо угасити свијећу, а тај чин симболизује благослов и захвалност.
Послије славе, многе домаћице чувају славску свијећу у фиоци и пале је приликом породичних молитви током године. Неки је носе у цркву сљедеће године, прије литургије, и тамо је запале у знак захвалности.
Оба обичаја су исправна – важно је само да се свијећа гаси и чува с поштовањем.
Славска свијећа се може упалити и када свештеник долази да свети водицу пред Васкрс, али и у тешким тренуцима, када желимо да се помолимо свом свецу заштитнику и пронађемо унутрашњи мир.
Тада њен пламен, макар и мали, уноси топлину и наду у сваки дом.
