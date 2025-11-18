Logo
Појачана фреквенција возила на овим граничним прелазима

Извор:

АТВ

18.11.2025

21:46

Гранични прелаз Градишка
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градишка и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ.

Из Ауто-мото савеза Републике Српске саопштено је да на осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

vatrogasci

Хроника

Ватра ''прогутала'' стан: Ситница изазвала праву хаварију

Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље EU /EES, Entry/Exit System/, могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона.

На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преко пет тона преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на гранични прелаз Рача Рача.

Каран-Додик-18112025

Република Српска

Додик: Приједор разумије да Српска мора имати предсједника који зна закон

Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину.

АМС РС

Гранични прелаз

