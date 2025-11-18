Logo
Пет токсичних реченица које не треба да говорите партнеру

18.11.2025

21:08

Фото: Vera Arsic/Pexels

Када је ријеч о везама, мале ствари су заправо велике ствари.

Наравно, важно је да се партнери сложе у вези са главним животним циљевима, али важнији је начин на који свакодневно комуницирате. Неке фразе чине да се ваш партнер осјећа вољено и збринуто, док друге чине да се осјећа запостављено, одбачено и отпуштено.

Терапеути зато објашњавају које су то реченице које чине да се партнер осјећа лоше. Неке чак изговарамо мислећи како ћемо ријешити неки проблем, док не знамо да ће заправо проузроковати само још више проблема.

„Дај ми примјер.“

Ако ви и ваш партнер рјешавате проблем и замолите га да вам „да примјер“ тренутка када сте се понашали на одређени начин, у суштини га изазивате да докаже да је његова изјава валидна, објашњава Лорен Консул, лиценцирани брачни и породични терапеут, преноси Бест лифе.

Међутим, постоји начин на који ово питање може бити продуктивно.

- Ако долази из истинске радозналости, покушаја да се из тога учи и расте, онда је то заправо веома корисно. Постоји токсичан приступ који ставља нашег партнера у дефанзиву и ствара јаз, и приступ из истинске радозналости и разумијевања, који нам помаже да растемо.

„Разумијем те, али…“

Конзул напомиње да „али“ у овој фрази може створити раздор између вас и вашег партнера. Умјесто тога, јасније објасните своје гледиште. Консул предлаже да ову фразу преформулишете у нешто попут: „Чујем колико си узнемирен због овога, а ја имам другачију перспективу. Да ли је у реду да то сада подијелим?"

"Опет ово?"

Кориштење фразе „опет ово?“ може навести вашег партнера да се брани или љути. Када се то деси, разговор ће вјероватно кренути низбрдо.

- Ово питање показује да особа која га је рекла не жели да се укључи у разговор и не мисли да је вриједно разговарати о томе јер је то већ било речено. Ово је обесхрабрујуће за партнера који жели да разговара о нечему што га можда оптерећује. То такође може довести особу која поставља питање у позицију моћц́и над другом особом јер може имати осјећај да су њене мисли и осјећања важнији.

„Жао ми је што се тако осјећаш.“

Ова фраза пребацује кривицу на вашег партнера.

- Када кажете: "жао ми је што се тако осјећаш" након што сте рекли нешто што га је узнемирило, ви се заправо не извињавате нити преузимате одговорност - каже Бриана Моргис, дсертификована за ментално-терапију и доценткиња психологије саветовања на Универзитету Делавер Вали.

- Умјесто тога, шаљете суптилну поруку да је одговорност или кривица вашег партнера што се осјећа узнемирено. Преформулишите ову фразу у нешто попут: „Жао ми је што сам те натјерала да се тако осјећаш“ или „Жао ми је што сам то рекла/урадила и узнемирила те“ - предлаже Моргис.

„То није нешто због чега треба да се узнемираваш.“

Ова фраза умањује осјећања вашег партнера. Свако ће имати своје реакције на одређене проблеме, околности и догађаје, а овакав одговор означава њихов емоционални одговор као погрешан. Умјесто тога, поставите питање попут: Шта те у вези са овим узнемирава?

љубавне везе

