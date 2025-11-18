Почиње суђење за пожар у кочанској дискотеци

Извор:
Суђење за пожар у дискотеци "Пулс" у Кочанима, у којем су погинуле 63 особе, почиње сутра у у судници Казнено-поправне установе "Идризово".
Предсједница Основног кривичног суда у Скопљу Данијела Димовска најавила је да ће суд обезбиједити све неопходне услове за праведан и транспарентан поступак.
„Поступак обухвата 38 окривљених – 35 физичких и три правна лица, у два случаја за која још увијек није донијета одлука о спајању. Предузимају се мјере безбједности, а затражен је и медицински тим. Оштећјени сведоци неће моћи да прате поступак до саслушања“, рекла је Димовска 12. новембра.
Суд је најавио да је ради ефикасног и економичног поступка, одређено неколико датума за главно рочиште: 25. новембра, 26. новембра, 2. децембра, 4. децембра, 10. децембра, и 11. децембра и да ће након тих рочишта бити договорени додатни датуми.
Државни тужилац Сјеверне Македоније Љупчо Коцевски је рекао да је тужилаштво потпуно спремно, са проширеним тимом од 15 тужилаца, како би се спријечило одлагање рочишта.
Због тога што се ради о обимном оптужном акту, судски поступак је одлуком Врховног суда Сјеверне Македоније од 25. јуна из кочанског суда пребачен у Основни крвични суд у Скопљу.
Према оптужници, коју је 13. јуна кочанско тужилаштво доставило суду у Кочанима 34 физичка и три правна лица су оптужена за пожар у „Пулсу“ и терете се за „тешка дјела против опште сигурности“, а касније је за исто кривично дјело оптужница подогнута и против стварног власника агенције која је обезбјеђивала ту дискотеку.
У пожару у дискотеци „Пулс“ у Кочанима, 100 километара источно од Скопља, живот су изгубиле 63 особе, а повријеђено виче од 200, углавном младих људи.
Пожар се десио недјељу 16. марта у 2.30, због употријебе пиротехике на концерту групе ДНК, а према истрази, дискотека „Пулс“ је радила без важеће дозволе и кршила многе стандарде безбједности.
У истрази пожара у дискотеци „Пулс“ од почетка истраге су од почетка истраге било је осумњичено укупно 76 особа и три фирме, од којих је 47 истраживало Основно тужилаштво у Кочанима, а око 30 полицајаца истражује Тужилаштво за организовани криминал и корупцију Сјеверне Македоније и та истрага још није завршена.
Међу оптуженима су власници дискотеке „Пулс“ и објекта у којем се налазила, чланови њихових породица, архитекте, бивши градоначелници Кочана, инспектори Диркеције за заштиту, обезбјеђење и државни службеници, међу којима и два бивша министра економије Крешник Бектеши и Ваљон Сарачини, бивша државна секретарка Размена Чекић Дуровић, као и пет службеника који су издали лиценцу тој дискотеци иако није задовољавала минимане техничке услове.
