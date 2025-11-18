Logo
Црна Гора треба да исплати 3.000 евра митрополиту Методију

18.11.2025

19:17

Црна Гора треба да исплати 3.000 евра митрополиту Методију
Фото: Youtube

Виши суд у Подгорици пресудио је да држава Црна Гора треба да митрополиту будимљанско-никшићком Методију исплати 3.000 евра због објава на једном црногорском порталу у којима су пласиране неистине са циљем да се таргетира Српска црква и српски народ.

Виши суд преиначио је пресуду Основног суда у Никшићу и дјелимично усвојио захтјев владике Методија, чиме се обавезује тужена страна да му исплати пресуђени износ на име накнаде нематеријалне штете због повреде права личности - права на психички интегритет, права на част, права на углед и права на достојанство.

- Из исказа тужиоца првостепени суд је утврдио да је тужилац на порталу Удар.ме, приказан као субверзивни елемент који подрива Уставни поредак Црне Горе и као наводни сарадник страних обавјештајних служби. Објавом је тужиоцу урушен углед, не само њега као епископа Српске православне цркве у Црној Гори, већ и његове породице и цјелокупне цркве - навели из Суда.

У другостепеној пресуди је истакнуто да су објавом на порталу пласиране неистине о њему са циљем да се таргетира Српска црква и српски народ.

- Од тог догађаја су остале трајне посљедице у смислу урушавања његовог угледа - додаје се у пресуди.

