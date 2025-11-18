Logo
Снажно невријеме погодило Црну Гору: Бујица однијела мост

РТЦГ

18.11.2025

17:44

Невријеме у Колашину
Фото: Facebook/Screenshot

У месту Горњи Пажањ у општини Колашин синоћ је бујични поток однио бетонски мост у близини хотела Дреам Хоусе. Снажно невријеме праћено обилним падавинама оставило је за собом велику материјалну штету, изазивајући рушење мостова, клизишта, блокаде путева и поплаве у појединим домаћинствима, јавља РТЦГ.

Јутро је освануло уз максималну мобилизацију свих надлежних служби, које су, како наводе из локалне управе, на терену од раних јутарњих сати.

Потпредсједник Општине Колашин, Василије Ивановић, рекао је да су све градске службе и комунална предузећа ангажована како би се ситуација ставила под контролу.

Према његовим ријечима, најкритичнија жаришта била су у насељима Поље и Пажањ, гдје су бујичне воде изазвале клизишта и урушавање мостова, док је пут због великог одрона према Бјеласици јутрос био привремено непроходан.

"Сви расположиви тимови су на терену, радимо на санацији штете и стабилизацији ситуације", казао је он.

Од раних јутарњих часова на терену су екипе Општине Колашин и све службе и предузећа, укључујући и ДОО 'Комунално' , 'Водовод и канализација' Колашин, 'Служба заштите и спашавања'.

"Због обилних падавина и кише огромне бујице су направиле проблеме у неколико насеља, конкретно у насељима Поље и Пажањ, гдје је обилна киша направила одређена клизишта и поткопала мостове који су се срушили. У насељу Поље било је и објеката који су поплављени. Пут ка Бјеласици је био затворен, горе је био велики одрон који је саниран. Пут је сада очишћен и проходан. Све расположиве снаге су на терену, сви смо у приправности. С обзиром на то да се падавине настављају и у наредним данима, Општина Колашин остаје у пуној приправности и наставиће да предузима све потребне мјере. У рашчишћавању терена поред општинских служби , учествују и појединци са својим машинама", закључио је Ивановић.

Црна Гора

невријеме

