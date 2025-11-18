Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

18.11.2025
17:16
Коментари:0
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран рекао је да су ови избори непотребни и наметнути јер је народ прије три године изабрао свог "народног предсједника".
- Ми се сада боримо да потврдимо ту народну вољу и елиминишемо сваког узурпатора као што је Шмит, који покушава да буде изнад народне воље. Нико није изнад народне воље - поручио је Каран у Козарској Дубици.
Предсједник НПС-а Дарко Бањац рекао је да ће за пет дана Дубичани и грађани Српске јасно бирати између воље грађана и слободе да бирају свог предсједника и са друге стране Шмита и појединих амбасада.
- Ја сам увјерен да ће Козара и Козарчани, Козарска Дубица, изабрати Синишу Карана за предсједника Републике, а битно је да на изборе изађемо у што већем броју и направимо што већу разлику у тој побједи - рекао је Бањац.
Предсједник Општинског одбора СНСД-а у Козарској Дубици Игор Савковић рекао је да ови избори неће бити борба за власт, већ избори за слободу Републике Српске и српског народа.
Додик: Опозиција у Српској је на страни Шмита и наставка његове тортуре
Он је навео да ће Синиша Каран засигурно наставити пут јачања и развоја Републике Српске и њених институција.
Додик, Каран, Бањац и Савковић разговарали су данас у Дому културе са грађанима Козарске Дубице о актуелној ситуацији у Републици Српској, значају предстојећих избора и пројектима који су до сада реализовани и планирани у тој локалној заједници.
У разговору са Дубичанима Додик је истакао да неће бити поскупљења струје, већ да је ријеч о бирократској причи, те да је Република Српска најмање задужена земља у региону.
На скупу је поручено да ће прва активност након избора бити елиминисање Шмита и страног интервенционизма.
