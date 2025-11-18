Додик: Сви у УН би морали знати да БиХ нема дан државности

Извор:
СРНА
18.11.2025
15:32
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да би сви у УН морали знати да БиХ нема дан државности, као и да Генерални секретаријат УН обиљежавањем догађаја у Сребреници директно спроводи дезинтеграцију БиХ.
Додик је навео да ће сједиште УН поново бити поприште манипулације, имагинације и бошњачко-муслиманске забаве јер ће бити обиљежен непостојећи празник, реликт комунистичке прошлости и бошњачко-муслиманска илузија да точак историје могу вратити уназад.
Стил
Новак Ђоковић на мети критика због качкета
"БиХ нема дан државности и то би сви у УН морали знати. Такав празник не постоји, јер не постоји закон којим је он установљен", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Према његовим ријечима, постоји само манипулација, која је у свом исходишту трагикомична, јер Бошњаци муслимани истовремено славе дан уласка и дан изласка из СФРЈ.
"То је као да славите годишњицу брака и годишњицу развода", указао је Додик.
Он је нагласио да, истовремено обиљежавање Сребренице, за чију резолуцију је гласало само 86 од 196 земаља говори да је то бошњачка - муслиманска ујдурма, а не воља БиХ и већине свијета.
БиХ
Кошарац: Шаровић и опозиција у Српској партнери Сарајева и Шмита
"Генерални секретаријат УН на тај начин директно спроводи дезинтеграцију БиХ и урушава институције које би требало да манифестују став сва три конститутивна народа", поручио је Додик.
Република Српска
4 ч7
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч5
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
30
17
27
17
18
17
16
17
11
Тренутно на програму