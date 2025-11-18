Logo
Додик: Сви у УН би морали знати да БиХ нема дан државности

СРНА

18.11.2025

15:32

Милорад Додик, предсједник
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да би сви у УН морали знати да БиХ нема дан државности, као и да Генерални секретаријат УН обиљежавањем догађаја у Сребреници директно спроводи дезинтеграцију БиХ.

Додик је навео да ће сједиште УН поново бити поприште манипулације, имагинације и бошњачко-муслиманске забаве јер ће бити обиљежен непостојећи празник, реликт комунистичке прошлости и бошњачко-муслиманска илузија да точак историје могу вратити уназад.

"БиХ нема дан државности и то би сви у УН морали знати. Такав празник не постоји, јер не постоји закон којим је он установљен", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Према његовим ријечима, постоји само манипулација, која је у свом исходишту трагикомична, јер Бошњаци муслимани истовремено славе дан уласка и дан изласка из СФРЈ.

"То је као да славите годишњицу брака и годишњицу развода", указао је Додик.

Он је нагласио да, истовремено обиљежавање Сребренице, за чију резолуцију је гласало само 86 од 196 земаља говори да је то бошњачка - муслиманска ујдурма, а не воља БиХ и већине свијета.

"Генерални секретаријат УН на тај начин директно спроводи дезинтеграцију БиХ и урушава институције које би требало да манифестују став сва три конститутивна народа", поручио је Додик.

