Logo
Large banner

Рођеног сина искористио за диловање марихуане, осуђен на три године затвора

Аутор:

Огњен Матавуљ

18.11.2025

15:22

Коментари:

0
Рођеног сина искористио за диловање марихуане, осуђен на три године затвора

Сенад Пелеш звани Ручо (40) из Дервенте осуђен је у Окружном суду у Добоју на три године затвора због диловања марихуане, за чију продају је искориштавао и свог 10-годишњег сина!

Пелеш је оглашен кривим за неовлаштену производњу и промет дрогом. У пресуди се наводи да је 7. новембра прошле године неовлаштено продавао марихуану и то тако што је искористио своје малољетно дијете.

”Оптужени је путем видео позива на друштвеној мрежи „Тик-Ток“ договорио са А.С. да му прода марихуану за износ од 30 КМ. Купац му је рекао да ће кренути према кући А.Ш., која се налази у близини Пелешеве, а онда је видио и чуо оптуженог да свом сину говори: ”Изнеси ово С.А., чекаће те код куће А.Ш”. Потом је сину дао пакетић са 1,85 грама марихуане, који је малољетник узео и предао полицијским службеницима ПС Дервента”, наводи се у оптужници.

Када су полицајци питали дјечака откуд му пакетић, он им одговорио: ”Реко тата да дам А.С.” којег је видио како га полиција зауставља непосредно испред куће А.Ш. Дјечак се након тога окренуо и вратио својој кући.

Одлуком суд Пелешу је, након пресуде, продужен притвор.

Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

трговина дрогом

пресуда

Дервента

Okružni sud Doboj

марихуана

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Алдина Јахић, дјевојка убијена у Мостару

Хроника

Познато када ће бити сахрањена свирепо убијена Алдина Јахић

2 ч

0
Син мајци нанио вишеструке убоде, упућена у УКЦ Републике Српске

Хроника

Син мајци нанио вишеструке убоде, упућена у УКЦ Републике Српске

2 ч

0
Хорор у Зворнику: Ножем избо мајку и сестру!

Хроника

Хорор у Зворнику: Ножем избо мајку и сестру!

3 ч

0
Саобраћајка код Градишке, тешко повријеђен возач "пежоа"

Хроника

Саобраћајка код Градишке, тешко повријеђен возач "пежоа"

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner