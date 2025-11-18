Рођеног сина искористио за диловање марихуане, осуђен на три године затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
18.11.2025
15:22
Коментари:0
Сенад Пелеш звани Ручо (40) из Дервенте осуђен је у Окружном суду у Добоју на три године затвора због диловања марихуане, за чију продају је искориштавао и свог 10-годишњег сина!
Пелеш је оглашен кривим за неовлаштену производњу и промет дрогом. У пресуди се наводи да је 7. новембра прошле године неовлаштено продавао марихуану и то тако што је искористио своје малољетно дијете.
”Оптужени је путем видео позива на друштвеној мрежи „Тик-Ток“ договорио са А.С. да му прода марихуану за износ од 30 КМ. Купац му је рекао да ће кренути према кући А.Ш., која се налази у близини Пелешеве, а онда је видио и чуо оптуженог да свом сину говори: ”Изнеси ово С.А., чекаће те код куће А.Ш”. Потом је сину дао пакетић са 1,85 грама марихуане, који је малољетник узео и предао полицијским службеницима ПС Дервента”, наводи се у оптужници.
Када су полицајци питали дјечака откуд му пакетић, он им одговорио: ”Реко тата да дам А.С.” којег је видио како га полиција зауставља непосредно испред куће А.Ш. Дјечак се након тога окренуо и вратио својој кући.
Одлуком суд Пелешу је, након пресуде, продужен притвор.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
