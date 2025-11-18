Познато када ће бити сахрањена свирепо убијена Алдина Јахић

Сахрана Алдине Јахић коју је у Мостару усмртио Анис Калајџић, биће обављена у сриједу након икиндије намаза у Милановцима - Калесија.

Породица, пријатељи, колеге и ментори у шоку су и даље да је више нема. Сви су имали само похвале и питају се - зашто?

Адмир Чавалић био је дугогодишњи пријатељ и ментор Алдине Јахић. Смогао је снаге да стане пред камеру, упркос дубокој боли.

Хроника Свједок описао посљедње тренутке Алдине Јахић: Био је мртав-хладан

У разговору за "Н1" рекао је да је познавао готово 10 година, још од студентских дана.

"Била је фина особа, интровертна, није дијелила своје проблеме, потешкоће. Лично ме боли. Чули смо се задњи пут у петак, да ми је било шта рекла... Ја сам остао федерални посланик, дао бих све да јој се неко нађе, федерални полицајци, Управа полиције, да јој неко обезбиједи некакву заштиту, само да сам знао, или било ко да је знао, или од фамилије, или од пријатеља. Искрен да будем у дилеми сам, да ли још треба говорити о овоме, али морам да кажем - Алдина Јахић је стварно била пар екселанс живо биће, наговарао сам је за докторат. Звао сам је филозоф, написао сам то у објави. Организација, велики догађај, хиљаду људи, па у мају је држала предавање пред неких сто људи у Бриселу. Ја сам сједио ту, послије ме питала како је било, је ли све ОК, шалили смо се, ту је она слика настала", рекао је Чавалић за "Н1".

"Боли нас све, не знамо како да јој се одужимо..."

Навео је како се чуо с Алдининим оцем који се чврсто држи. Дијели бол с њим јер и сам, каже, има три кћерке.

Хроника ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

"Одгојите дијете, изведете на бијели свијет, школујете, има успјешну каријеру, сама је увијек била соло борац, отишла у туђи крај, туђи град и да се ово деси, да неко тако, да ли је чак можда убио с леђа у главу, мислим стравично, не могу да вјерујем. Ја немам ријечи, затечен сам и не знам, боли нас све. Не знам како да јој се одужим и жао ми је што није казала. Да ли смо ми могли бити ту, да ли смо могли реаговати... Ја сам жестоко реаговао према том момку, убици, тешке сам ријечи казао и стојим иза њих. Зашто, и то морам казати. Доста се код нас говори о неким породицама, патријархату и слично. Код нас ево овдје у Тузли, у махали, учи се од малена да се цурице не ударају, да није џентлменски, да није патријахално, да није у духу дјечака да удара цурице. Када се моја цурица уписивала у основну школу, то сам ја прво рекао, немој се бринути, неће те дјечаци дирати, јер дјечаци не дирају цурице", казао је Чавалић.

Посљедњи телефонски позив...

Истакао је да жели да се Алдина памти па је споменуо да је већ разговарао с професорима о оснивању награде или фондације која ће носити њено име.

Казао је да нема информација о момку, али да зна да у мају није била у вези с њим када су се видјели. Посљедњи пут су се чули и у петак увече. Вагао је сваку ријеч, али ништа није звучало узнемирујуће.

"И кад сам добио иницијале ту вече, написао сам јој, јеси ли ту? И није ми одговарала", присјетио се.

На наводе да Алдина није пријавила узнемиравање или пријетње, казао је да је она можда то чувала у себи јер је била тиха и блага особа.

Хроника Анис Калајџић на мрежама остављао језиве поруке

"То нека истражни органи процијене и нека се утврди како је неко могао да добије пиштољ. Дакле ко му је дао пиштољ и тај посредник треба да одговара, има ту ланац одговорности. Нема оправдања. Видим неко коментарише. Нема оправдања, убиство је убиство. Не можете убити невину особу, не можете. Убиство има своју тежину и ту нема ријечи зашто, да се траже разлози и слично. А што се ње лично тиче, сумњамо ми као пријатељи да она није хтјела да нам прича, знајући какав је била карактер и да је чувала у себи, да је имала одређени понос, да није једноставно хтјела да дијели те информације, то је наша претпоставка. Да ли је тако, не знамо шта је било у њеној глави тај дан, те слике, то бјежање, да је дуго тако трајало. Па ево и Мостар је велики град, да неко није ту у 18 сати прискочио, и то ми је нејасно", рекао је Чавалић.

Истиче како је ово искушење за све, али да је најтеже њеној породици.

"Била је особа која није била проблематична и особа која не би ни мрава згазила", закључио је.