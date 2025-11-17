Logo
Анис Калајџић на мрежама остављао језиве поруке

Блиц

17.11.2025

16:46

Анис Калајџић на мрежама остављао језиве поруке
Фото: Facebook

Анис Калајџић који је осумњичен да је у недјељу у Мостару убио Алдину Јахић и раније је пријетио својим дјевојкама, пишу федерални медији.

Тако је на свом Фејсбук профилу јавно писао о њима и како им је, као судија, "давао доживотне суспензије".

Калајџић је, како је сада откривено, оптужен због угрожавања сигурности на штету бивше дјевојке.

"Доживотна суспензија, накупило се картона"

У коментарима на објави на Фејсбуку, Калајџић је јавно коментарисао бившу дјевојку.

"Јеси ли се то опет заљубио?", написао му је пријатељ прије годину дана.

"Одљубио, опет слободан", одговара Калајџић.

"Је л' јој био други жути или директан црвени?!", пита пријатељ.

"Доживотна суспензија, накупило јој се картона", одговорио је Калајџић.

Бјежала од убице

Подсјетимо, у недјељу навече се у Мостару догодило убиство.

Према првим информацијама, дјевојка Алдина Јахић је од убице бјежала са Аутобуске станице и утрчала је у оближњи угоститељски објекат тражећи помоћ, а наводно је успјела и да позове полицију.

Међутим, мушкарац ју је сустигао и пуцао на њу пиштољем усљед чега је она преминула на лицу мјеста.

Фудбалски судија осумњичен за убиство

За убиство се сумњичи Анис Калајџић, син славног фудбалера Авде. Анис се у младости бавио фудбалом и био фудбалски судија који је за свој рад добијао похвале.

Калајџић је недавно набавио и пријавио пиштољ, како би се заштитио јер наводно зато што добија пријетње јер је фудбалски судија. Извор истиче да се ради о убиству с предумишљајем.

Преселила се у Мостар због посла

Како је објављено, Алдина Јахић се у Мостар преселила из Сарајева и то због посла.

Сумња се да је Калајџић усмртио Алдину јер га је оставила.

"Алдина Јахић, 32-годишњакиња из Калесије, ужица на балкону са погледом на Мостар. Барем је тако било.. Дошла је у овај наш прелијепи град у потрази за бољим животом, послом, каријером. Млада, перспективна, друштвена, способна, паметна, лијепа. Зрачила је посебном енергијом, тако кажу људи који су је лично познавали. Ни слутила није ни она, а ни они да ће њен живот бити окончан управо у овом граду. Крај је дошао неочекивано, прерано, присилно. Убијена је. Њен живот је заустављен (само)вољом нашег суграђанина за којег се испоставило да је предатор. Има ли ишта горе? Тешко. Рахмет јој души и нека јој је лака земља. Наш град је завијен у црно. Питање је има ли краја овом?", пише у једној објави.

Тагови:

Анис Калајџић

Алдина Јахић

Убиство

Мостар

