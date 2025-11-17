Авиони са Аеродрома Сарајево преусмјерени

Извор:
АТВ
17.11.2025
16:35
Због јаког вјетра и лоших метеоролошких услова у Сарајеву, више авиона који су данас требали слетјети на Међународни аеродром Сарајево преусмјерено је на Међународни аеродром Тузла.
Међу њима су летови авиокомпанија Пегасус Ерлајнс и Флyнас, који су без потешкоћа приземљени у Тузли.
Особље аеродрома наводи да су поред редовних операција обавили и потпуни прихват преусмјерених летова на рутама Џеда – Сарајево – Тузла и Истанбул – Сарајево – Тузла.
Наводе да овакве ситуације потврђују спремност и професионалност аеродромских служби у условима када временске прилике поремете планирани распоред.
Из Тузле поручују да је сигурно слијетање увијек приоритет, те да аеродром располаже људством и опремом потребном за овакве операције у свим околностима.
