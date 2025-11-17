Logo
Авиони са Аеродрома Сарајево преусмјерени

АТВ

17.11.2025

16:35

Авиони са Аеродрома Сарајево преусмјерени

Због јаког вјетра и лоших метеоролошких услова у Сарајеву, више авиона који су данас требали слетјети на Међународни аеродром Сарајево преусмјерено је на Међународни аеродром Тузла.

Међу њима су летови авиокомпанија Пегасус Ерлајнс и Флyнас, који су без потешкоћа приземљени у Тузли.

Особље аеродрома наводи да су поред редовних операција обавили и потпуни прихват преусмјерених летова на рутама Џеда – Сарајево – Тузла и Истанбул – Сарајево – Тузла.

Наводе да овакве ситуације потврђују спремност и професионалност аеродромских служби у условима када временске прилике поремете планирани распоред.

Из Тузле поручују да је сигурно слијетање увијек приоритет, те да аеродром располаже људством и опремом потребном за овакве операције у свим околностима.

aerodrom Sarajevo

невријеме

