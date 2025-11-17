Logo
Large banner

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

Извор:

Курир

17.11.2025

18:41

Коментари:

0
Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном
Фото: Pexels

Послије смрти мајке из Хамбурга и њене двоје дјеце, сада је у Истанбулу преминуо и њен муж, односно отац дјеце. Вијест је објавио шеф истанбулске здравствене дирекције, Абдулах Емре Гинер, на платформи "Икс".

Мајка и дјеца из Хамбурга преминули су у Истанбулу раније, а сада је потврђена и смрт оца. Истанбулске власти саопштиле су да истрага и даље траје пуним интензитетом, а више осумњичених је ухапшено.

lisice hapsenje pixabay

Свијет

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

Подсјетимо, мајка и њено двоје дјеце (3 и 6 година) из Њемачке преминули су од посљедица тровања храном у популарној туристичкој области Истанбула.

Локални медији навели су да су узрок тровања дагње и пуњени кромпири, популарна улична храна, која се једе у туристичком округу Ортакој, на европској страни Босфора.

Аутопсија двоје преминуле дјеце, шестогодишњег Кадира Мухамета и трогодишње Масал завршена је, а прелиминарни налази показују да су дјеца имала модрице на кољенима и промјене на слузокожи желуца, али није пронађен ниједан очигледан патолошки узрок смрти.

Анис Калајџић

Хроника

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

Породица је 9. новембра допутовала из Њемачке у Истанбул, а 11. новембра су конзумирали храну од уличног продавца у четврти Ортакој, као и оброк у ресторану.

Подијели:

Тагови:

trovanje hranom

Turska

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Свијет

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

3 ч

0
Наоружани нападачи отели 25 ученица средње школе

Свијет

Наоружани нападачи отели 25 ученица средње школе

3 ч

0
Шулић са челним људима Адрија спорт конференције

Остали спортови

Шулић примио челне људе Адрија спорт конференције: Велики планови за наредну годину

3 ч

0
ЕУ планира увести "порез на масноћу"

Здравље

ЕУ планира увести "порез на масноћу"

3 ч

0

Више из рубрике

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

Свијет

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

3 ч

0
Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Свијет

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

3 ч

0
Наоружани нападачи отели 25 ученица средње школе

Свијет

Наоружани нападачи отели 25 ученица средње школе

3 ч

0
Њемачка полиција упуцала Марију пред мајком: Испливали нови детаљи хаоса у Бохуму

Свијет

Њемачка полиција упуцала Марију пред мајком: Испливали нови детаљи хаоса у Бохуму

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

12

Трагедија у Италији: Човјек погинуо у клизишту покушавајући да помогне комшиници

22

05

Додик: 23. новембра бирамо сигурност, знање и уставобранитеља

21

56

Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

21

54

ЕУ изазвала потпуни хаос: Људи падају у несвијест на аеродромима

21

48

Медведев: За разлику од Запада, Русија никога није држала у колонијалном заточеништву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner