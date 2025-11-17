Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

Извор:
Послије смрти мајке из Хамбурга и њене двоје дјеце, сада је у Истанбулу преминуо и њен муж, односно отац дјеце. Вијест је објавио шеф истанбулске здравствене дирекције, Абдулах Емре Гинер, на платформи "Икс".
Мајка и дјеца из Хамбурга преминули су у Истанбулу раније, а сада је потврђена и смрт оца. Истанбулске власти саопштиле су да истрага и даље траје пуним интензитетом, а више осумњичених је ухапшено.
Подсјетимо, мајка и њено двоје дјеце (3 и 6 година) из Њемачке преминули су од посљедица тровања храном у популарној туристичкој области Истанбула.
Локални медији навели су да су узрок тровања дагње и пуњени кромпири, популарна улична храна, која се једе у туристичком округу Ортакој, на европској страни Босфора.
Аутопсија двоје преминуле дјеце, шестогодишњег Кадира Мухамета и трогодишње Масал завршена је, а прелиминарни налази показују да су дјеца имала модрице на кољенима и промјене на слузокожи желуца, али није пронађен ниједан очигледан патолошки узрок смрти.
Породица је 9. новембра допутовала из Њемачке у Истанбул, а 11. новембра су конзумирали храну од уличног продавца у четврти Ортакој, као и оброк у ресторану.
