Шулић примио челне људе Адрија спорт конференције: Велики планови за наредну годину

Извор:

АТВ

17.11.2025

18:18

Коментари:

0
Шулић са челним људима Адрија спорт конференције
Фото: АТВ

Министар трговине и туризма у Влади Републике Српске Денис Шулић уприличио је пријем челним људима Адрија спорт конференције која је у октобру одржана у Бањалуци те пружио максималну подршку овом амбициозном пројекту.

Бањалука је током два дана трајања конференције била спортска пријестоница региона, а имена попут Остоје Мијаиловића, Мишка Ражнатовића, Ендија Баре и осталих то потврђују.

"Разговарали смо о плановима за наредну годину који су високи. Сигуран сам да ће Бањалука због овог догађаја у будућности бити на свјетској спортској мапи. Вјерујем да ће направити још један искорак те да ће Адрија спорт конференција довести до тога да се у Бањалуци доносе важне спортске одлуке. Министарство трговине и туризма ће своје ресорне надложности ставити у службу конференције како би организаторима помогли да Адрија спорт конференција буде успјешна као што је била и ове године", рекао је Шулић.

Директор конференције Андреј Кнежевић истакао је да је урађен велики посао, да Бањалука и Република Српска добију спортски догађај од велике важности те да су импресије након конференције и више него позитивне.

"Сумирали смо утиске заједно са министром Шулићем. Драго нам је што је препознао значај конференције и што је дао обећање да ће наредне године бити и наш партнер. Већ сада радимо ка организацији конференције за наредну годину, потврдили смо да Бањалука може да окупи лидере из области спорта, бизниса и маркетинга. Наредне године покушаћемо да доведемо једнако квалитетне говорнике, ако не и боље", истакао је Кнежевић.

Денис Шулић

