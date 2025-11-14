Logo
Швајцарац заронио 56 метара испод леда и оборио свјетски рекорд

Извор:

Телеграф

14.11.2025

12:50

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Свака врста роњења у леденој води импресионира, али Швајцарац Валдемар Брудерер је помјерио границу.

Недавно је оборио свјетски рекорд у задржавању даха, док је заронио 56 метара под ледом у језеру Силс у Швајцарској, гдје је измјерена температура воде -1 степен Целизјусов.

На објављеном снимку се види како Брудерер како зарања у ледену воду и користи уже да одржи правац, док полако нестаје у дубинама.

Зарон је трајао двије минуте и 47 секунди, а храбри Швајцарац је премашио претходни рекорд за четири метра, преноси Daily Mail.

“Привукла ме је кристално чиста вода, мир подводног свијета и изазов екстремног окружења“, рекао је.

Овај подухват је изведен без пераја и ронилачког одјела, још у фебруару, али је тек недавно регистрован на сајту Гиниса.

илу-хеликоптер-01092025

Свијет

Хеликоптер се срушио у њиву, има мртвих

“Волим да се потпуно уроним у природу и доживим је у њеном најчистијем облику. Минимизирањем опреме, осјећам дубљу повезаност са елементима и могу да уживам у величанственим подводним пејзажима“, додао је.

Језеро Силс налази се на око 1.800 метара надморске висине у швајцарским Алпима, што додатно отежава изазов због смањене количине кисеоника. Брудерер, који је и фридајвинг инструктор, истиче да нада да ће његов рекорд подићи свијест о климатским промјенама и заштити глечера, пише Телеграф.

  • Најновије

  • Најчитаније

16

35

Ево који износ иде за обнову стамбене зграде у Власеници

16

24

УН покреће истрагу због масовних убистава у Судану

16

23

Њемачка: Смањена пријетња од "Банде чекића"

16

22

Минић: Васпитачи ће увијек имати моју подршку

16

16

Јапанка се "удала" за мушкарца којег је направила вјештачка интелигенција?

