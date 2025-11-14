Швајцарац заронио 56 метара испод леда и оборио свјетски рекорд

Извор:
Телеграф
14.11.2025
12:50
Свака врста роњења у леденој води импресионира, али Швајцарац Валдемар Брудерер је помјерио границу.
Недавно је оборио свјетски рекорд у задржавању даха, док је заронио 56 метара под ледом у језеру Силс у Швајцарској, гдје је измјерена температура воде -1 степен Целизјусов.
На објављеном снимку се види како Брудерер како зарања у ледену воду и користи уже да одржи правац, док полако нестаје у дубинама.
Зарон је трајао двије минуте и 47 секунди, а храбри Швајцарац је премашио претходни рекорд за четири метра, преноси Daily Mail.
“Привукла ме је кристално чиста вода, мир подводног свијета и изазов екстремног окружења“, рекао је.
Овај подухват је изведен без пераја и ронилачког одјела, још у фебруару, али је тек недавно регистрован на сајту Гиниса.
“Волим да се потпуно уроним у природу и доживим је у њеном најчистијем облику. Минимизирањем опреме, осјећам дубљу повезаност са елементима и могу да уживам у величанственим подводним пејзажима“, додао је.
Језеро Силс налази се на око 1.800 метара надморске висине у швајцарским Алпима, што додатно отежава изазов због смањене количине кисеоника. Брудерер, који је и фридајвинг инструктор, истиче да нада да ће његов рекорд подићи свијест о климатским промјенама и заштити глечера, пише Телеграф.
