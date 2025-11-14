Logo
Шпирић: Противуставни покушаји да Дом народа постане представнички

СРНА

14.11.2025

12:43

Шпирић: Противуставни покушаји да Дом народа постане представнички
Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић изјавио је данас да не долази у обзир да се од Дома народа направи Представнички дом и да је рјешење у поштовању Устава БиХ, Дејтонског споразума и закона, те у договору.

Шпирић је изразио жаљење што данашња сједница Дома народа није одржана.

"Прво сам мислио да се ради о несналажењу предсједавајућег дома Кемала Адемовића, док нисам видио да он постао нека опозиција у оквиру Дома народа", изјавио је Шпирић Срни.

Он је подсјетио да свака сједница мора бити заказана у складу са пословником и Уставом БиХ.

"Ових дана слуђују јавност како имају већину у Дому народа, а ако имају, зашто нису одржали сједницу", упитао је Шпирић и оцијенио да се ради о класичној лажи и подметању, јер уставну већину чине по три делегата из реда бошњачког, хрватског и српског народа.

Констатујући да друга страна нема ту већину, Шпирић је поставио питање зашто онда нема жеље за договор о сазивању сједница и дневном реду?

Према Шпирићевим ријечима, они који су креирали Дејтон били су далековиди и знали су да ће се у неком тренутку појавити жеља за доминацијом, што су спријечили дефинисањем уставне већине за одржавање сједнице Дома народа уколико се та доминација жели реализовати.

"Ништа ту нема посебно, ја их молим да не блокирају, да сједну да разговарају и да наставимо даље", истакао је Шпирић.

Када је у питању могућност одржавање сједнице Дома народа посвећене буџету БиХ, он је рекао да о томе постоји консензус у оквиру Колегијума дома и да ће се већина у Клубу Срба одазвати и дати свој допринос да буџет БиХ за 2025. годину буде усвојен.

"Против сам било каквог подметања и увреда које чујем и данас поводом неодржавања ове сједнице. Мислим да сви треба да се погледају у огледало", закључио је Шпирић.

