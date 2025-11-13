Logo
Large banner

Колико ће коштати прослава Божића у институцијама БиХ?

13.11.2025

18:27

Коментари:

0
Колико ће коштати прослава Божића у институцијама БиХ?
Фото: Pixabay

Савјет министара БиХ је на данашњој сједници усвојио неколико одлука којима је одобрено коришћење новца из текуће резерве буџета, а једна од њих тиче се и прославе предстојећих божићних празника.

''Донесена је одлука о одобравању 30.000 КМ из текуће резерве буџета институција и међународних обавеза БиХ у Служби за заједничке послове институција БиХ за организовање традиционалног пријема у поводу божићних празника у згради Парламентарне скупштине БиХ, који ће бити одржан 18. децембра 2025. године'', саопштено је из Савјета министара након данашње сједнице.

parlament fbih

БиХ

Дом народа Парламента ФБиХ подржао кредитно задужење од 79,9 милиона евра код ИБРД-а

Министри су, између осталог, подржали одобравање одређених сума новца

Агенцији за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ за остваривања пуноправног чланства у Европској асоцијацији за осигурање квалитета у високом образовању.

Донесена је и Одлука о одобравању 60.000 КМ из текуће буџетске резерве Министарству спољне трговине и економских односа БиХ за финансирање трошкова, односно правног савјетовања које пружа међународна адвокатска канцеларија из Париза у вези сa проблематиком одлагања радиоактивног отпада на Трговској гори, пише Глас Српске.

Подијели:

Тагови:

Божић

Католички Божић

Parlament BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Клуб посланика СНСД: Бошњачка "тројка" потврдила да жели приватизовати буџет

Република Српска

Клуб посланика СНСД: Бошњачка "тројка" потврдила да жели приватизовати буџет

1 седм

0
Поново пао буџет, без амандмана нема подршке

БиХ

Поново пао буџет, без амандмана нема подршке

2 седм

4
Почела расправа о буџету институција

БиХ

Почела расправа о буџету институција

2 седм

0
Хрватски парламентарци умањују број жртава Јасеновца

Регион

Хрватски парламентарци умањују број жртава Јасеновца

2 седм

0

Више из рубрике

Ковачевић: Представнички дом нема уставну надлежност да именује главног преговарача

БиХ

Ковачевић: Представнички дом нема уставну надлежност да именује главног преговарача

2 ч

0
Болница у Зеници преузима биолошки материја из затворене приватне клинике

БиХ

Болница у Зеници преузима биолошки материја из затворене приватне клинике

6 ч

0
Вукановићу расту амбиције: Сањана фотеља министра га више не задовољава

БиХ

Вукановићу расту амбиције: Сањана фотеља министра га више не задовољава

8 ч

4
ЦИК опет казнио СДС због преурањене кампање

БиХ

ЦИК опет казнио СДС због преурањене кампање

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

19

Легенда се вратила на клупу Барселоне

19

15

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

19

06

Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

19

04

Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота

19

04

До приватизације Електропривреде неће доћи, али хоће до преиспитивања начина пословања

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner