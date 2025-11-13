Колико ће коштати прослава Божића у институцијама БиХ?

13.11.2025
18:27
Коментари:0
Савјет министара БиХ је на данашњој сједници усвојио неколико одлука којима је одобрено коришћење новца из текуће резерве буџета, а једна од њих тиче се и прославе предстојећих божићних празника.
''Донесена је одлука о одобравању 30.000 КМ из текуће резерве буџета институција и међународних обавеза БиХ у Служби за заједничке послове институција БиХ за организовање традиционалног пријема у поводу божићних празника у згради Парламентарне скупштине БиХ, који ће бити одржан 18. децембра 2025. године'', саопштено је из Савјета министара након данашње сједнице.
БиХ
Дом народа Парламента ФБиХ подржао кредитно задужење од 79,9 милиона евра код ИБРД-а
Агенцији за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ за остваривања пуноправног чланства у Европској асоцијацији за осигурање квалитета у високом образовању.
Донесена је и Одлука о одобравању 60.000 КМ из текуће буџетске резерве Министарству спољне трговине и економских односа БиХ за финансирање трошкова, односно правног савјетовања које пружа међународна адвокатска канцеларија из Париза у вези сa проблематиком одлагања радиоактивног отпада на Трговској гори, пише Глас Српске.
БиХ
2 ч0
БиХ
6 ч0
БиХ
8 ч4
БиХ
8 ч0
Најновије
Најчитаније
19
19
19
15
19
06
19
04
19
04
Тренутно на програму