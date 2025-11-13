Ковачевић: Представнички дом нема уставну надлежност да именује главног преговарача

Извор:
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ у којем би опозиција из Републике Српске жељела да именује главног преговарача БиХ са ЕУ нема уставну надлежност да оснива нити именује нове институције на нивоу БиХ, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Он је подсјетио да у Уставу БиХ јасно пише да Предсједништво БиХ именује предсједавајућег и чланове Савјета министара БиХ, а да их Представнички дом потврђује.
Ковачевић истиче да опозиција у Републици Српској заједно са политичким Сарајевом жели да смањи видљивост српског народа и Српске и да искључе кључни механизам његове заштите виталног интереса српског народа и Српске.
"Све то желе да заврше у Представничком дому, у којем Федерација има 28 чланова, а Република Српска 14, и од тих 28 већина долази из бошњачких, односно сарајевских странака. Зато би главни преговарач изабран уз подршку тих странака и мањинског пакета из Српске био неуставан", рекао је Ковачевић, који је и српску делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
Он је нагласио да Савјет министара, у којем сједе представници већинске воље српског народа, не би желио комуникацију са таквим преговарачем.
"Ово не би убрзало, већ би у потпуности зауставило и онемогућило пут БиХ према ЕУ", сматра Ковачевић.
Ковачевић је рекао да опозиција води игру око кандидата, да предлажу за главног преговарача Мирка Шаровића, који не зна ниједан страни језик.
"То никоме никада није пало на памет. Па онда предлажу неког Нешковића, ни сами више не знају кога предлажу. Три странке из опозиције имају 12 кандидата и ни око чега се не могу договорити", додао је Ковачевић.
Ковачевић се осврнуо и на Ненада Вуковића, који такође има приједлог ко треба да буде преговарач, а који је, како је рекао, "делегат из киндер јајета".
Он је напоменуо да Устав БиХ каже да Народна скупштина Републике Српске бира пет српских делегата у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ.
"Вуковић је пристао да се тај уставни принцип сруши, да би њега излегли или извукли из киндер јајета да би био делегат умјесто делегата којег је изабрала Народна скупштина Републике Српске", додао је Ковачевић.
