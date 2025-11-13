Болница у Зеници преузима биолошки материја из затворене приватне клинике

Извор:
СРНА
13.11.2025
12:47
Коментари:0
Федерално министарство здравства и Управе за инспекцијске послове наложили су Кантоналној болници у Зенци да одмах преузме биолошки материјал и ембрионе из просторија приватне здравствене установе "Нортвестерн медикал центар" у Сарајеву, која је затворена у октобру.
Клиника "Нортвестерн медикал центар" изненада је затворена почетком октобра, без икаквог претходног обавјештења пацијентима, телефонски бројеви клинике су искључени, а објекат закључан.
БиХ
Сарајевска клиника преко ноћи затворена: Очајни парови не знају шта је са ембрионима
Иза закључаних врата остали су ембриони и биолошки материјал парова који су тамо пролазили кроз поступке вантјелесне оплодње, а сада немају приступ ономе што за многе представља једину шансу за родитељство.
Преузимање наведеног материјала наложено је Одјељењу за хуману репродукцију, менопаузу и естетску гинеколошку ендокринологију Кантоналне болнице Зеница, наведено је у заједничком саопштењу Федералног министарства здравства и Федералне управе за инспекцијске послове.
Свијет
Шојгу: ЕУ постала зона искључења људских права
Кантонална болница у Зеници одређена је за преузимање биолошког материјала и ембриона јер је једина јавна здравствена установа која посједује рјешење Федералног министарства здравства о испуњавању услова за биомедицински потпомогнуту оплодњу.
Најновије
Најчитаније
16
09
16
03
16
02
15
59
15
54
Тренутно на програму