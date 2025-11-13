Logo
Болница у Зеници преузима биолошки материја из затворене приватне клинике

СРНА

13.11.2025

12:47

Федерално министарство здравства и Управе за инспекцијске послове наложили су Кантоналној болници у Зенци да одмах преузме биолошки материјал и ембрионе из просторија приватне здравствене установе "Нортвестерн медикал центар" у Сарајеву, која је затворена у октобру.

Клиника "Нортвестерн медикал центар" изненада је затворена почетком октобра, без икаквог претходног обавјештења пацијентима, телефонски бројеви клинике су искључени, а објекат закључан.

Иза закључаних врата остали су ембриони и биолошки материјал парова који су тамо пролазили кроз поступке вантјелесне оплодње, а сада немају приступ ономе што за многе представља једину шансу за родитељство.

Преузимање наведеног материјала наложено је Одјељењу за хуману репродукцију, менопаузу и естетску гинеколошку ендокринологију Кантоналне болнице Зеница, наведено је у заједничком саопштењу Федералног министарства здравства и Федералне управе за инспекцијске послове.

Кантонална болница у Зеници одређена је за преузимање биолошког материјала и ембриона јер је једина јавна здравствена установа која посједује рјешење Федералног министарства здравства о испуњавању услова за биомедицински потпомогнуту оплодњу.

Зеница

болница

